«طيران الإمارات» تستعيد 85% من وجهات ما قبل الجائحة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استعادت طيران الإمارات نحو 85% من شبكة وجهات الناقلة التي كانت تغطيها قبل جائحة كوفيد-19، بحسب عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة، الذي كشف عن تجهيز الناقلة مخططاً كاملاَ لاستئناف تشغيل المزيد من طائرات A380، تدريجياً بالتزامن مع تحسن حركة السفر.

وأوضح كاظم في تصريحات صحفية على هامش فعاليات سوق السفر العربي بدبي، أن فتح المزيد من ممرات السفر الأمنة سينعكس إيجابيا على حجم الطلب، مشيراً إلى أن طيران الإمارات لديها المرونة الكافية للاستجابة للمتغيرات الجديدة في حجم الطلب وتشغيل طائرات A380 إذا تطلب الأمر.

تحسن الطلب

عدنان كاظم

وتوقع تحسن حجم الطلب على السفر خلال فصل الشتاء مقارنة الوقت الراهن، الأمر الذي قد تتمكن مع الناقلة استعادة نحو 70% من الطاقة الاستيعابية، مشيراً إلى أن طيران الإمارات تصل حالياً إلى نحو 120 وجهة حول العالم.

وأوضح أن مؤشرات الصيف تعكس وجود ارتفاع في الطلب على السفر خلال فصل الصيف، والذي سيتركز بالنسبة للحركة السياحية المغادرة من الإمارات على وجهات الولايات المتحدة وسيشل والمالديف واليونان، وكذلك إلى مصر وتونس والمغرب، مع استعداد أعداد كبيرة من المقيمين إلى السفر إلى بلدانهم لقضاء عطلة الصيف وزيارة الأهل، مشيراً إلى أن طيران الإمارات على استعداد تام لتشغيل سعة مقعدية إضافية على هذه الدول أو غيرها إذا كان هناك طلب مرتفع وتوفر الظروف المناسبة والموافقات اللازمة.

وقال: إن طيران الإمارات لديها حاليا 2 مليون تذكرة مفتوحة لعملاء اشتروها في وقت سابق وفضلوا عدم استرداد قيمتها بهدف السفر في وقت لاحق، موضحاً أن الشركة أعادت 2.7 مليون تذكرة لعملائها بقيمة 9.8 مليار درهم قيمة تذاكر مشتراة منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك ضمن برنامج طلبات استرداد الأموال المتراكمة التي نجمت عن تعطل حركة السفر نتيجة للجائحة.

باقات إكسبو

وقال: إن الناقلة تعمل حالياً بالتنسيق مع «دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي» ومع «إكسبو دبي» لتصميم باقات خاصة بزوار إكسبو سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيراً إلى أن طيران الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الرحلات وحجم السعة المقعدية والوجهات خلال فصل الشتاء، بهدف ربط دبي بأكبر عدد ممكن من المدن العالمية للتسهيل على الجمهور زيارة الحدث الدولي.

وأضاف كاظم أن فتح وجهات جديده يعتمد على مدى احتواء كوفيد -19، وموافقة الدول الأخرى، علماً أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة كوفيد- 19، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات تقوم بها الجهات المختصة في دولة الإمارات مع العديد من الدول لفتح رحلات جديده إليها.

وأضاف أن طيران الإمارات لديها حالياً 14 رحلة أسبوعياً إلى السعودية، لكن من الصعب تقدير الحجوزات المستقبلية، وهناك تفاؤل بزيادة الطلب من والى هذه الوجهات بعد السماح بحركة السفر، ولفت إلى أن عدد وجهات الناقلة إلى الولايات المتحدة وصل إلى 10 محطات وهي تعتبر من انشط الدول حالياً، وهناك مفاوضات لفتح محطة جديده في الولايات المتحدة سيتم الإعلان عنها قريباً.