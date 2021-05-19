«هب71» تضم 16 شركة ناشئة من 11 دولة

أبوظبي (الاتحاد) كشفت هب 71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن الدفعة الأولى من الشركات التي تنضم إليها في عام 2021، حيث اختارت 16 شركة تكنولوجيا ناشئة من 11 دولة تعمل في سبعة قطاعات، وذلك من بين 150 شركة تقدمت بطلب الانضمام إلى مجتمعها المتنامي.

ويعكس عدد طلبات الانضمام نسبة نجاح بلغت 11 في المئة، ودفعت Hub71 إلى اختيار شركات ناشئة لأول مرة من الهند والمملكة العربية السعودية وتركيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى أول شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء بعد مهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والاختيار الأخير لأول رائدة فضاء إماراتية.

وحرصاً على تمكين الشركات الناشئة الأعلى نمواً في العالم من الوصول إلى المنطقة من عاصمة الإمارات العربية المتحدة، اختارت Hub71 الشركات التي حصلت على تمويل فاق الـ274 مليون درهم (75 مليون دولار) من مؤسسات مشهورة عالمياً مثل غولدمان ساكس ومركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى أبرز المستثمرين على المستوى الدولي مثل Y Combinator وDraper Associates وStartup 500 وPlug and Play وTechstars.

وتضمّ المجموعة شركات ناشئة تسعى إلى تطوير تكنولوجيات رائدة مثل أول مجموعة من الأقمار الاصطناعية القائمة على البلوك تشين في العالم، وأول منصة توريد تعتمد على الذكاء الاصطناعي/ التعلّم الآلي في العالم لمعدات المواقع والخدمات والأغذية والمشروبات المخصصة للفعاليات.

وبعد الإنجاز الذي حققته Hub71 بجذب أكثر من 100 شركة ناشئة في أقل من عامين، تلقت طلبات انضمام من مؤسسي شركات من 34 دولة، معظمهم مقيم في الإمارات العربية المتحدة (38%) والولايات المتحدة الأميركية (10%) والمملكة المتحدة (7%).

وتنشط هذه الشركات في مجموعة واسعة من قطاعات التكنولوجيا، أبرزها التكنولوجيا المالية (24%)، وتليها البرمجيات (21%)، والتجارة الإلكترونية (17%) والذكاء الاصطناعي (11%)، وتعدّ جميعها من القطاعات عالية النمو التي تؤدي دوراً بارزاً في مسيرة التحول الاقتصادي والرقمي لإمارة أبوظبي.وقال إبراهيم عجمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Hub71 ورئيس المشاريع والنمو في شركة مبادلة للاستثمار: «تعكس المجموعة الأولى من الشركات لعام 2021 تركيزنا الواضح على استقطاب الشركات الناشئة الواعدة من حول العالم وضمّها إلى مجتمعنا الديناميكي. فمع نجاح الشركات الناشئة في مجموعتنا في جمع تمويل بقيمة 75 مليون دولار، تكون Hub71 وأبوظبي قد رسّختا مستوى عالياً من المصداقية في المنطقة.»

وتابع عجمي القول: «نستعد مع تطور مجتمعنا لإطلاق مجموعة جديدة من الحوافز التي تمنح المؤسسين مزيداً من المرونة والخيارات، حرصاً على تلبية احتياجاتهم في كافة المراحل. كما أننا نعمل على توفير فرص أفضل للشركات الناشئة للوصول إلى السوق والحصول على التمويل من خلال توطيد العلاقات مع شركائنا من الشركات والصناديق. وستحظى هذه المجموعة بإمكانية العمل في سوق متنامٍ ملتزم بجعل التكنولوجيا والابتكار جزءاً لا يتجزأ من نموه المستدام.»

أوضح مقدمو طلبات الانضمام إلى مجموعة Hub71 الأولى لعام 2021 أنّ الحصول على التمويل والوصول إلى العملاء ومجتمع من الأفراد الذين يتشاركون طرق التفكير ذاتها كانت أهمّ الأسباب لقيامهم بهذه الخطوة.

تضم Hub71 حالياً أكثر من 15 شركة رأس مال محلية وإقليمية ودولية بأصول قيد الإدارة تفوق قيمتها الـ 1.72 مليار دولار.