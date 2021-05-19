«إكسبو 2020» يحدد موعد طرح التذاكر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يطرح إكسبو 2020 دبي تذاكر حضور المعرض أمام جميع شرائح الزوار في السوقين المحلية والدولية، اعتباراً من منتصف شهر يوليو المقبل، بحسب سوماثي راماناثان، نائبة رئيس استراتيجية السوق والمبيعات، لدى مكتب "إكسبو 2020 دبي".

وقالت راماناثان، في تصريحات صحفية على هامش مشاركة اكسبو 2020 دبي في سوق السفر العربي بدبي، أنه بحلول عيد الأضحى سيتم إطلاق الحملة الخاصة بتذاكر معرض إكسبو 2020 بما في ذلك أسعار التذاكر والباقات، مشيرة إلى التنسيق المباشر مع الشركاء المحليين مثل طيران الإمارات واتصالات وإينوك إلى جانب الفنادق وشركاء السياحة والسفر وغيرها من الأطراف بخصوص مبيعات التذاكر.

وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، أشارت إلى أنه تم اعتماد نحو 2500 من وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران، كموزعي تذاكر لدى إكسبو 2020 دبي الذي ينطلق أكتوبر المقبل.

وقالت إنه سيتم أيضا الإعلان عن باقات شاملة للإقامة الفندقية وتذاكر الطيران إلى جانب تذاكر حضور المعرض والمواصلات من وإلى المعرض خلال فعاليات الحدث، مشيرة إلى الباقات تتضمن عروض العائلات ولمجموعات الأعمال، إلى جانب عروض طلاب الجامعات والمدارس الثانوية وغيرها من التفاصيل الأخرى التي ستعلن لاحقاً.

وذكرت أن موزعي التذاكر في الأسواق الرئيسة، عبر أكثر من 100 دولة، سيقدمون باقات سفر ذات قيمة مضافة للزوار الدوليين لتجربة أفضل ما يقدمه إكسبو 2020 بناء على مجموعة واسعة من الميزانيات والتفضيلات، مما يدعم مهمة إكسبو في الترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد.

وقالت: إن هناك طلباً كبيراً من الأسواق الدولية لحضور المعرض وهذا ما لمسناه من خلال تواصلنا مع وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران.

وأعلن إكسبو 2020 دبي عن سلسلة من برامج الزيارات المختارة، التي أُعدت خصيصا لتلبية اهتمامات الزوار ورغباتهم، ليتيح لزواره من جميع أنحاء العالم ومناحي الحياة الاستمتاع بمجموعة من أبرز معالمه.