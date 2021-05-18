751 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 751 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 200 مبايعة بقيمة 514.76 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 162.74 مليون درهم، و170 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 352.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة أم الشيف. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.