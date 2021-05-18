مجموعات سياحية عالمية تتدفق إلى دبي عبر «إكسبو»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف مديرو شركات سياحية ومجموعات فندقية مشاركة في معرض سوق السفر العربي، عن توصلهم لاتفاقيات ثنائية مع مشغلي رحلات سياحية في العديد من الأسواق الخارجية، لاستقطاب واستضافة مجموعات سياحية ضخمة خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي» التي تنطلق في مطلع أكتوبر المقبل وتستمر حتى 31 مارس 2022.

وتوقع هؤلاء أن يسهم «إكسبو 2020 دبي» في إعادة الزخم مجدداً إلى صناعة السياحة والسفر في دولة الإمارات والمنطقة بما يسرع من التعافي من آثار جائحة «كوفيد - 19،» لافتين إلى أن المؤشرات تعكس تزايد الطلب على الحجوزات خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن نجحت النسخة الحضورية لسوق السفر العربي في إعادة بناء الثقة بالقطاع واستئناف الترويج المباشر للمقاصد السياحية.

وكشفت شركات سياحة عن الانتهاء من إعداد الخطط اللازمة لاستيعاب النمو المرتفع في الطلب على البرامج السياحية، لاسيما تلك التي تتعلق بزيارة موقع الحدث، بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية الأخرى، لافتين إلى أن التنوع السياحي الذي تزخر به دولة الإمارات يوفر للشركات السياحية تقديم خيارات برامج متنوعة للزوار من أنحاء العالم للاستمتاع بمعالم دولة الإمارات ومنتجاتها السياحية المنتشرة في أنحاء الدولة، من سياحة ثقافية وتراثية وشاطئية ومغامرات صحراوية ومتنزهات ترفيه عالمية، وغيرها العديد من المنتجات السياحية الأخرى.

علي أبو منصر

وكشف الدكتور علي أبو منصر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فيجن لإدارة الوجهات للسياحة، عن نجاح شركته في التوصل لاتفاقيات لجلب 5 مجموعات سياحية خلال شهر نوفمبر المقبل، تضم حوالي 1000 سائح، من بينهم مجموعة قادمة من السوق البرازيلي يصل عددها إلى 450 شخصاً، مشيراً إلى أن برنامج هذه المجموعة الذي يمتد لخمسة أيام سيتضمن عقد مؤتمر لها في مركز دبي للمعارض الجديد المقام في منطقة «اكسبو2020».

وأوضح أبو منصر أن عقد فعاليات الأعمال وتدفق المجموعات السياحية تعتبر أخباراً مشجعة للقطاع، مشيراً إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سوف يلعب دوراً في تدفق السياحية وعودة فعاليات الأعمال في دبي ودولة الإمارات.

برامج خاصة

وبدأت الشركات السياحية بالفعل الاستعداد الكامل لـ«إكسبو 2020 دبي»، كل في مجاله وفي نطاق الأسواق التي تتعامل معها، وقام العديد منها بإعداد برامج خاصة لوفود وأعضاء المؤتمرات والفعاليات المصاحبة لمعرض «إكسبو دبي 2020»، تضمن زيارة مختلف المعالم السياحية في دبي بشكل خاص، وفي دولة الإمارات بشكل عام، بما فيها زيارة والمبيت في المخيمات الصحراوية.

سمير حمادة

من جهته، كشف سمير حمادة الرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت دي إم سي للسياحة، المشاركة ضمن جناح دبي في «الملتقى»، وجود طلب قوي على الباقات التي أعدتها الشركات لزوار دبي خلال «إكسبو 2020» والتي تتضمن تنفيذ برنامج كامل للمجموعات والأفراد، يشمل التنقلات في دبي، وتذاكر دخول «إكسبو» وجولات سياحية وتطبيق خاص بالشركة، يقدم خصومات على المطاعم والمزارات خلال مدة الرحلة، متوقعاً أن تناول الشركة نحو 30 ألف زائر لدبي خلال «إكسبو».

وأعلن «إكسبو 2020 دبي» (الملتقى 2021) عن ارتفاع عدد وكلاء السفر عبر «الإنترنت» ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران، المعتمدين لتوزيع تذاكر «إكسبو 2020 دبي»، إلى أكثر من 2500 موزع في الأسواق الرئيسية عبر 100 دولة، والذين سيقدمون باقات سفر ذات قيمة مضافة للزوار الدوليين لتجربة أفضل ما يقدمه «إكسبو 2020» بناء على مجموعة واسعة من الميزانيات والتفضيلات.

اتفاقيات وأسواق

وقال حمادة: إنه تلقى خلال مشاركته في المعرض عروضاً لتنفيذ برامج للسياح القادمين لدبي خلال «إكسبو» من أسواق أوروبية مختلفة، أبرزها السوق الإيطالي الذي يشهد طلبات كبيرة على القدوم لدبي، خاصة أن آخر «إكسبو» دولي استضافته مدينة ميلانو الإيطالية في عام 2015، بالإضافة إلى السوق الهولندي والبلجيكي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت كذلك عن مباحثات تجريها الشركة التي تركز في برامجها على الأفكار المبتكرة في صناعة السياحة، مع أحد مشغلي الرحلات في السوق البريطاني لتسيير رحلة تشارتر إلى مطار آل مكتوم الدولي بداية الموسم المقبل الذي يتزامن مع «إكسبو 2020» في شهر أكتوبر، مشيراً إلى وجود اهتمام قوي من السوق البريطاني الذي يُعد أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى دبي، وهو ما يعكسه تعامل الشركة مع نحو 25 مشغلاً سياحياً في هذا السوق الضخم.

ألكسندر موتش

الفنادق القريبة من «إكسبو» تتصدر الطلب

بدوره، أشار ألكسندر موتش، المدير العام لفندق بولومان داون تاون دبي، إلى تلقي الفندق استفسارات تتعلق بفترة «إكسبو 2020»، لكنها لم تصل إلى مرحلة الحجوزات المؤكدة بعد، وذلك لأسباب عدة، أبرزها أن «الجائحة» صعبت من اتخاذ قرار الحجز المبكر للإقامة قبل الحدث بفترة طويلة، وذلك في ظل الأوضاع الحالية سريعة التغير، بالإضافة إلى أن الطلب المبكر على الحجوزات سيرتكز في هذه المرحلة على الفنادق القريبة من موقع «إكسبو 2020»، ثم تأتي فنادق المدينة في مرحلة لاحقة.

وفي السياق ذاته، توقع ايلي جاويش، مدير إدارة المبيعات والتسويق في الفندق ذاته أن تشهد الفنادق في دبي ضغوطاً كبيرة في الطلب مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي» في شهر أكتوبر المقبل، وذلك لتزامن الحدث العالمي الضخم الذي تستضيفه المنطقة للمرة الأولى والذي يتوقع أن يجلب أعداداً كبيرة من الزوار، وانطلاقة موسم السياحة الشتوية في الإمارات.

وقال جاويش: إنه يجري حالياً إعادة تجهيز الفندق الذي بدأ العمل تحت علامة بولمان في شهر ديسمبر الماضي، وذلك استعداداً لاستقبال النزلاء خلال «إكسبو 2020 دبي»، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في معدلات الإشغال، خاصة بعد تخفيف العديد من الدول من قيود السفر لمواطنيها، مشيراً إلى تلقي الفندق طلبات حجز من السوق السعودي بعد أن تم رفع قيود السفر أمس الأول.