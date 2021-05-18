شرطة دبي تشارك في سوق السفر العربي

دبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية، في فعاليات «معرض سوق السفر العربي 2021»، الذي يُعد الحدث السياحي الأكبر عالمياً منذ تفشي جائحة «كورونا»، بمشاركة 62 دولة.

وأكد العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي، تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في الفعاليات المهمة على مستوى إمارة دبي، وخاصة التي ترتبط بقطاع السياحة، مشيراً إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الخدمات التي تقدمها الشرطة وقطاع السياحة.

وأضاف العميد الجلاف، أن الأمن والاستقرار يعتبران ركيزة التنمية لكافة القطاعات وأهمها القطاع السياحي، وهو ما تحرص عليه القيادة العامة لشرطة دبي عبر تسخير كافة الجهود للتطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، واحتضان الأفكار الإبداعية وتطبيقها، واستخدام أحدث وسائل الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، قال العقيد الدكتور مبارك سعيد بونواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية: إن مشاركة شرطة دبي في فعاليات سوق السفر العربي 2021 بالتنسيق مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، تهدف إلى عرض الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للسياح والزائرين لإمارة دبي، مثل خدمة منصة«ecrime» المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وخدمة «عين الشرطة» المتوفرة على التطبيقات الذكية لشرطة دبي والخاصة بأفراد المجتمع للمساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.

وقال العقيد مبارك بونواس الكتبي: إن ادارة الشرطة السياحية منذ إنشائها عملت على التخطيط لاستشراف المستقبل في مجال الشرطة السياحية، وتطوير أقسامها على تطوير الخدمات بشكل مستمر، وتأهيل الموظفين ضمن برامج تدريبية متخصصة من ضمنها دورات اللغات.