«دبي القابضة» تستعرض مشاريعها في «الملتقى»

دبي (الاتحاد)

شاركت «دبي القابضة»، في معرض سوق السفر العربي 2021، وهو أكبر حدث تجاري وحضوري للسيّاحة والسفر في المنطقة، ويشكل محطةً رئيسيةً على أجندة الفعاليات العالمية لهذا القطاع.

وخلال المعرض، سلّطت مجموعة جميرا، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لـ «دبي القابضة»، الضوء على أحدث مشاريعها والتقدّم المحرز في خططها للنمو والتوسع، واستعرضت أفكارها حول تعزيز تجربة الضيوف خلال العام الماضي. وقد صُنّفت جميرا من بين العلامات الفندقية المحلية الأكثر شهرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير حالياً 23 فندقاً وأكثر من 6500 غرفة فندقية، مع محفظة فندقية متنامية في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، بما يتماشى مع رؤيتها المتمثلة في مواصلة الارتقاء بمستوى قطاع الضيافة العالمية.