«إمباور» تزود %17 من فنادق دبي بخدمات التبريد

دبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، دعمها لقطاع الضيافة في دبي، حيث يتم تقديم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 17% من الفنادق في دبي.

وأضافت «إمباور» أنها طورت البنية التحتية لخدمات تبريد المناطق، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على العديد من المشاريع القادمة في جميع أنحاء الإمارة، وأن إجمالي المباني التي تم تزويدها بخدمات تبريد المناطق «إمباور» تصل إلى 1252 مبنى حتى نهاية عام 2020. وعلى هامش معرض سوق السفر العربي 2021 والذي يقام بالفترة ما بين 16 إلى 19 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، ذكرت «إمباور» أن عدد المشاريع السياحية والفندقية الضخمة والمميزة التي تسعى إلى ربطها بشبكتها في تزايد مستمر.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: إن دعم المؤسسة لقطاع الضيافة في إمارة دبي يتواصل بهدف مساعدة القطاع على تحمل مسؤولياته في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مساعي دبي في بلوغ الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خفض نفقات التشغيل في القطاع الفندقي ذاته؛ إذ تعد أنظمة تبريد المناطق الأكثر فاعلية وأماناً، حيث تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال ومعالجتها، ويرجع ذلك إلى أن «إمباور» تعتمد أنظمة تبريد تعمل على تبريد المياه وتخزينها في خزانات الطاقة الحرارية، وذلك من خلال إعادة تدوير المياه المستخدمة في عملياتها، وتتميز بالجودة حيث تساهم في تخفيض حوالي 50% من نسبة استهلاك الطاقة.