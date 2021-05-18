منتدى قادة المطارات العالمية بدبي 24 مايو

دبي (الاتحاد)

ينعقد منتدى قادة المطارات العالمية في دورته الثامنة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 ولغاية 26 مايو، وذلك بعد أن كان قد انعقد بصيغة رقمية في العام 2020 بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وسيشهد هذا التجمع الذي تتوق إليه صناعة الطيران، والذي يتم تنظيمه على هامش أعمال الدورة العشرين لمعرض المطارات الذي يعتبر أضخم معرض بيني للأعمال على صعيد المطارات في العالم، قيام أكثر من 50 متحدثاً بمخاطبة المشاركين، سواء بالحضور الشخصي أو الافتراضي.

وسيتحدث بشكل افتراضي كل من سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، واللواء خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية التي تم تأسيسها في عام 2016 بهدف تزويد دبي بأعلى مستويات الأمن والسلامة.

ويتم تنظيم المنتدى على هامش معرض المطارات الذي يقام على مساحة 12.000 متر مربع، مع توقع مشاركين من أكثر من 90 دولة على الرغم من القيود العالمية المفروضة على السفر، وذلك مع بدء عودة الطيران العالمي إلى وضعه الطبيعي، فيما تتضمن باقي الفعاليات المتزامنة كلاً من منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات.

وقال دانيال قريشي، مدير المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض المنظمة لمعرض المطارات، إن منتدى قادة المطارات العالمية سيساعد المطارات وبقية اللاعبين في صناعة الطيران على استيعاب مفاهيم تعزيز السلامة وتوسيع الكفاءة وتحسين الربحية والإعداد لها.