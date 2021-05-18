«اقتصادية دبي»: 12437 رخصة فعالة في منطقة القوز

دبي (الاتحاد)

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة القوز حتى أمس، يصل إلى 12437 شركة امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة، جاء في مقدمتها التجارية (9074 رخصة) بنسبة 73%، ثم المهنية (2467 رخصة) بنسبة 20%، وتوزعت باقي النسب على الصناعية والسياحية.

وذكر التقرير أن معدل توزيع هذه الرخص الفعالة في منطقة القوز على حسب أعلى ثلاث مناطق فرعية، وهي القوز الثالثة والقوز الأولى والقوز الصناعية الثانية، بلغ 59% من إجمالي عدد الشركات الفعالة في منطقة القوز.

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة القوز، تأتي رخص المؤسسات ذات مسؤولية محدودة أولاً بنسبة 68%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 21%، ثم أعمال مدنية بنسبة 6%.

وقد أطلقت حكومة دبي مطلع شهر أبريل 2021 منطقة القوز الإبداعية، كمجمع إبداعي متكامل، يدعم المبدعين والمستثمرين في مجالات الاقتصاد الإبداعي، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025، وتعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاقتصاد الإبداعي، ضمن منظومة متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة.