السعودية تستعد لاستقبال السياح الأجانب

دبي (وام) ناقش مسؤولو السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية خلال قمة السياحة السعودية على المسرح العالمي بسوق السفر العربي 2021 أمس آخر استعدادات المملكة لإعادة فتح حدودها أمام السياح الأجانب وهي في طريقها لتحقيق طموحها في جذب 100 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030. وخاطب الحضور على المسرح العالمي لمعرض سوق السفر العربي أضخم حدث للسفر والسياحة في المنطقة والذي يقام حضوريا هذا العام كلا من فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة وماجد النفيعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة سيرا والكابتن إبراهيم كشي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية والدكتورة أفنان الشعيبي الرئيس التنفيذي لشركة إف .إن .إن الدولية رئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة.

وتطرق فهد حميد الدين إلى استجابة المملكة العربية السعودية لجائحة كوفيد-19 في ظل انفتاحها على السياحة الدولية اعتبارا في سبتمبر 2019 لتواصل التحرك والنشاط في هذا القطاع الواعد بينما كان قطاع السفر والسياحة مشلولا على مستوى العالم.

وقال: على الرغم من أن الأولوية كانت ولا تزال لديها لإنقاذ الأرواح إلا أنها التزمت بالوقت ذاته بحماية سبل العيش وتوفير الوظائف من خلال حملتها السياحية المحلية الناجحة التي نتج عنها زيادة بنسبة 33 بالمائة في الإنفاق وبنسبة إشغال للفنادق 50 بالمائة مع ارتفاع عدد شركات تسويق الوجهة داخل المملكة من 17 إلى 93 شركة.

وأكد قوة السوق المحلية من عام 2020 والربع الأول من عام 2021 حيث تقوم السعودية بتشغيل مطاراتها المحلية البالغ عددها 28 مطارا بما يقرب من 80 بالمائة من مستوياتها لعام 2019 وتوقع أن تزداد الأرقام بشكل أكبر مع الاستئناف الأخير للسفر الدولي للمقيمين والمواطنين وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد كمحور إقليمي حقيقي. من جهته أشاد الكابتن إبراهيم كشي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السعودية بما تمتلكه المملكة العربية السعودية من مقومات من شأنها تسريع أعمال الشركة لتخرج بعد الجائحة أكثر مرونة وأقوى بكثير من ذي قبل مدعومة بالربحية المتوقعة. على صعيد متصل ناقشت الجلسة الثانية لقمة السياحة في المملكة العربية السعودية التطورات على الصعيد السياحي مع محافظة المملكة على تراثها و ثقافتها وأصولها الطبيعية والترويج لها إلى جانب ما تحويه من متنزهات ترفيهية و مدن مستقبلية في الصحراء ومنتجعات فاخرة مع تركيز قوي على الاستدامة.