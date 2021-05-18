«أرامكو» تطلق برنامجاً للأمن الإلكتروني بصناعة النفط

القاهرة (رويترز) - قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية إنها أطلقت برنامجا للأمن الإلكتروني بصناعة النفط والغاز بالتعاون مع المنتدى الاقتصاد العالمي وشركة سيمنس إنرجي.

وأضافت أرامكو على تويتر أن البرنامج يضم أكثر من 40 لاعبا رئيسا بالقطاع ويستهدف "تطوير مرجع لأفضل الممارسات السيبرانية".

