سوق دبي تقود الأسهم العربية للصعود

دبي (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في المنطقة العربية اليوم الثلاثاء مع تفوق مؤشر دبي على المنطقة بعد تقييم متفائل من مورجان ستانلي لسوق العقارات. وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 1.2 بالمئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2 بالمئة إلى 2705 نقاط، في حين قفز سهم إعمار للتطوير بما يزيد على ثمانية بالمئة. وقال بنك مورجان ستانلي في مذكرة بحثية إن أسعار العقارات في دبي ترتفع للمرة الأولى في ست سنوات وسط ارتفاع الطلب وتباطؤ إطلاق المشاريع منذ عام 2017. ورفع البنك أيضا تقييمه لسهم إعمار للتطوير إلى "زيادة الوزن النسبي" وزاد سعره المستهدف 37 بالمئة إلى 3.7 درهم. وصعد سهم العربية للطيران 4.6 بالمئة، بعد يوم من إعلان شركة الطيران منخفض التكلفة إطلاق رحلات جديدة إلى شرم الشيخ من الشارقة بدءا من 29 يونيو.

خففت دبي أمس الاثنين القيود المرتبطة بكوفيد-19 لتسمح للفنادق في مركز السياحة في المنطقة بالعمل بكامل طاقتها والسماح بإقامة الحفلات والأنشطة الرياضية شريطة أن يكون جميع الحضور والمشاركين والعاملين ممن تلقوا لقاح كوفيد-19.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.8 بالمئة إلى 6528 نقطة تقوده زيادة 1.4 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، و1.2 بالمئة لسهم شركة اتصالات. وقفز سهم أبوظبي لبناء السفن بنحو 15 بالمئة بعد أن وقعت عقدا بقيمة 3.5 مليار درهم (952.95 مليون دولار) لتصنيع سفن جديدة لقواتها البحرية.

وصعد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة إلى 10424 نقطة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر في سوق البحرين 0.5 بالمئة إلى 1536 نقطة، وزاد المؤشر القطري 0.1 بالمئة إلى 10809 نقاط مدعوما بمكاسب 0.7 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وفي سوق مسقط تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3847 نقطة، وهبط مؤشر بورصة الكويت نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6831 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية واحدا بالمئة إلى 10781 نقطة، وكانت معظم أسهمه في المنطقة الإيجابية، بما في ذلك سهم شركة السويدى إلكتريك الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 7.8 بالمئة. وأعلنت الشركة أمس الاثنين تحقيق صافي ربح 700.1 مليون جنيه مصري (44.8 مليون دولار) للربع الأول ارتفاعا من 400.1 مليون جنيه مصري قبل عام.

وأغلق المؤشر العام للأسهم الأردنية مرتفعا 0.01 بالمئة إلى 1852.45 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.4 مليون دينار مقارنة مع 8.8 مليون في الجلسة السابقة.





