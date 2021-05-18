الإسترليني يرتفع فوق 1.42 دولار

لندن (رويترز) - دفع ضعف العملة الأميركية الجنيه الإسترليني للصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء ليتجاوز حاجز 1.42 دولار مع تزايد تفاؤل السوق بتعافي الاقتصاد البريطاني بعد أنباء بأن البطالة في المملكة المتحدة هبطت في الربع الأول.

وواصل الدولار تراجعه ليلامس أدنى مستوى منذ أواخر فبراير متضررا من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

وساعدت توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى منخفضة في التغطية على القلق من تزايد الإصابات بكوفيد-19 في آسيا.

وقفز الإسترليني فوق 1.42 دولار للمرة الأولى منذ فبراير في التعاملات المبكرة في لندن ليصل إلى 1.422 دولار قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.4194 دولار بحلول الساعة 15.15 بتوقيت جرينتش.

لكن العملة البريطانية انخفضت 0.1 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 86.03 بنس لليورو.