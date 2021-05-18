تعليق الرحلات الروسية إلى تركيا.. أعرف السبب؟

موسكو (رويترز) - انضمت شركة إس 7 إيرلاينز الروسية للطيران إلى شركة أيروفلوت في قرارها إلغاء الرحلات إلى تركيا هذا الصيف، حيث تترقبان قرارا حكوميا برفع قيود الطيران التي تم فرضها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتركيا مقصد لملايين السائحين الروس سنويا، وتسبب قرار موسكو تعليق الرحلات حتى الأول من يونيو، بسبب زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 هناك، في ضربة لقطاع السياحة التركي.

لكن الضبابية بشأن ما إن كانت الحكومة ستمدد فترة القيود دفعت شركات الطيران إلى تعليق الرحلات بعد الأول من يونيو.

وقالت أيروفلوت في بيان أمس الاثنين "أوقفنا المبيعات وألغينا جميع الرحلات إلى تركيا لشهر يونيو، باستثناء رحلتين أسبوعيا سمح بهما فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، كي لا نسبب إزعاجا للركاب بسبب الإلغاءات المحتملة".

واليوم قالت شركة إس 7 إنها ألغت كافة الرحلات إلى تركيا حتى نهاية الصيف بسبب عدم التيقن من السماح لها بالطيران إلى هناك.

وقال مصدر في قطاع الطيران لرويترز إن روسيا قررت تمديد الحظر على الرحلات إلى تركيا حتى 30 يونيو، لكن الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا قال إنه لا يستطيع تأكيد اتخاذ هذا القرار.

