مبادرة رقمية من «اتصالات» للشركات الصغيرة

دبي (الاتحاد) أعلنت «اتصالات» اليوم، عن مواصلة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي وتلبية مختلف احتياجاتهم المتنوعة، بما يعزز خطوات التحول الرقمي في القطاع. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان صندوق خليفة عن انضمام «اتصالات» ومايكروسوفت لبرنامج التمكين الإلكتروني التابع للصندوق، بهدف دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مصادر مبتكرة لبيئة ريادة الأعمال في أبوظبي، مثل الندوات عبر الإنترنت، والورشات، والأسعار التفضيلية، والدعم الرقمي.

وبدورها تلتزم «اتصالات» بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة، ويضم أكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وفقاً لإحصائيات وزارة الاقتصاد. ويتاح للشركات الناشئة في أبوظبي إمكانية الدخول إلى منصة متخصّصة تضم كافة المعلومات عن المبادرات ذات الصلة.

كما توفر «اتصالات» للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في برنامج التمكين الإلكتروني الدخول إلى المركز المتكامل «Hello Business Hub»، الذي يقدم خدمات الاتصال المتخصّصة وغيرها من الحلول ذات القيمة المضافة، بما يدعم انطلاقة أعمالهم الشركات في الإمارات بمرونة تامة، لا سيما تقديم الدعم أثناء تسجيل الشركات، وفتح الحسابات المصرفية، وخدمات الاتصالات، وغيرها من العمليات المرتبطة بتأسيس الأعمال. بينما يقدم شركاء مركز «Hello Business Hub» مجموعة من العروض الخاصة التي تشمل التراخيص التجارية والخدمات المصرفية للشركات الناشئة الراغبة في تأسيس أعمالها في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع صندوق خليفة في إطار برنامج التمكين الإلكتروني التابع للصندوق، والذي يتيح لنا تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والناشئة، وبالمقابل تستفيد هذه الشركات من إمكاناتنا المتطورة للنهوض بأعمالها ودعم مساعيها نحو التحول الرقمي».

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة، المسجلة في برنامج التمكين الإلكتروني التابع لصندوق خليفة، الاستفادة من الأكاديمية الرقمية المزودة بمجموعة واسعة من مقاطع الفيديو التعليمية من قبل الخبراء والندوات الافتراضية والبرامج الحوارية التي ستساعد روّاد الأعمال في أبوظبي على تعزيز قدراتهم الرقمية وتحسين نماذج أعمالهم الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح «اتصالات» بموجب هذه الشراكة استخدام منصة رقمية متكاملة تلبي كافة احتياجات قطاع الأعمال تشمل الاتصال الذكي، وتحسين الإنتاجية في بيئة العمل، وتزويد الأجهزة الإلكترونية، وحلول التسويق الإلكتروني، وتطبيقات مايكروسوفت للأعمال.