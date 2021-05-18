«ساكسو بنك»: اللقاحات تعزز التنويع الاقتصادي بالإمارات

دبي (الاتحاد) - أشاد ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها حكومة أبوظبي لمواجهة أزمة كوفيد-19، ودورها في تعزيز التزام الإمارات ببناء اقتصادٍ غير معتمد على إيرادات النفط. وتستمر معاناة المجتمع الدولي من التداعيات السلبية لكوفيد-19 في ضوء تسجيل أكثر من 150 مليون حالة إصابة بالمرض عالمياً، والارتفاع القياسي لعدد الإصابات في الهند والذي بلغ أكثر من 300 ألف إصابة يومية.

بالمقابل، شهدت الإمارات أدنى عددٍ لحالات الإصابة اليومية الجديدة خلال خمسة أشهر بعد تقديم نحو 11,59 مليون جرعة لقاح، بمعدل توزيع اللقاح 117.23 جرعة لكل 100 شخص حتى اليوم. وفي هذا الإطار، شدد جاكوبسن على أهمية القرار الذي اتخذته حكومة أبوظبي مؤخراً ببدء إنتاج لقاح حياة-فاكس، وهو أول لقاح لكوفيد-19 محلي الصنع في المنطقة، ما يمثل أحدث المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركزٍ إقليمي رائد في مجال المستحضرات الدوائية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاكوبسن: «تنتهج الإمارات خطة طموحة تنافس من خلالها دولاً ومناطق عديدة. وتسهم هذه الخطة في حال نجاحها، في تعزيز التحول المُلحّ إلى الاقتصاد غير المعتمد على إيرادات النفط، وتحقيق المزيد من النمو المستدام وطويل الأمد».

ومن المقرر إنتاج لقاح حياة-فاكس في الإمارات بعد توقيع اتفاقية تعاون تاريخية بين مجموعة الأدوية الصينية العملاقة سينوفارم سي إن بي جي وشركة التكنولوجيا جي 42 الإماراتية ومقرها أبوظبي، في خطوة ستدعم جهود ائتلاف الأمل، الهادفة إلى تخزين جرعات لقاح كوفيد-19 وتوزيعها حول العالم. وأعلن ائتلاف الأمل عن إنشاء أكبر منشأة تجميد في الإمارات بهدف تعزيز طاقة تخزين اللقاحات في أبوظبي، في حين تبلغ القدرة التخزينية لشركة رافد، العضو في ائتلاف الأمل والمختصة بمشتريات الرعاية الصحية في أبوظبي، حوالي 120 مليون عبوة لقاح في منشآت التخزين التابعة لها والمصممة لهذا الغرض في مدينة خليفة الصناعية.

وأضاف جاكوبسن: «ينبغي أن يرتبط قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بعلاقات وثيقة مع المستشفيات والجامعات لضمان تحقيق إنجازات رائدة ونوعيّة في القطاع. ونحن نعوّل على مساهمات الباحثين والأطباء وإمكانات الحوسبة والخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمي، ونثق بقدرة الإمارات على تحقيق الإنجازات في هذه المجالات، إذ تُمثل مساهمات الدولة في إنتاج اللقاحات وإدارة سلسلة التوريد المرتبطة بها استثمارات كبرى، وتمهد لبناء اقتصاد مستقبلي غير معتمد على إيرادات النفط».

كما شهدت إمارة دبي تشكيل تحالف لوجستي جديد يهدف إلى تسريع توزيع لقاحات كوفيد-19 بكفاءة أكبر في جميع أنحاء العالم، دعماً لمهمة منظمة الصحة العالمية في توفير ملياري جرعة لقاح خلال عام 2021. ويضم التحالف كلاً من شركة طيران الإمارات والشبكة العالمية للموانئ والعمليات اللوجستية التابعة لشركة موانئ دبي العالمية، إضافة إلى مؤسسة مطارات دبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية.