«طيران الإمارات» توقع اتفاقية مع «هواوي»

دبي (الاتحاد) أبرمت طيران الإمارات اليوم مذكرة تفاهم مع هواوي، لتوسيع شراكتهما القائمة. وسوف يتيح التعاون الموسع لكلتا العلامتين التجاريتين تعزيز الوعي بخدماتهما لدى جمهور أكبر في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ووقع على الاتفاقية في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2021) أورهان عباس نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في طيران الإمارات، ولو جينج نائب رئيس شركة هواوي للشراكات العالمية والتنمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبالإضافة إلى العروض الترويجية المشتركة المصممة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية لكل من طيران الإمارات وهواوي في الأسواق الأخرى، تشمل الشراكة أيضاً إطلاق مبادرات تركز على العملاء، بما في ذلك تجارب معززة وجذابة لمستخدمي الهواتف الذكية من هواوي أثناء حجز التذاكر ووضع خطط السفر على تطبيق طيران الإمارات المتوفر على AppGallery، منصة التوزيع الرسمية لهواوي. وتعد هذه المنصة واحدةً من أكبر ثلاث أسواق تطبيقات عالمية في العالم، وتستقطب أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهرياً. كما سيشهد التعاون المشترك تقديم طيران الإمارات الدعم لمحرك بحث هواوي Petal Search على الأجهزة الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسوف يتيح التكامل مع نظام هواوي لطيران الإمارات الاستفادة من جمهور مستهدف أوسع ومستخدمي هواتف هواوي، لا سيما في السوق الصينية التي تعتبر إحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسة لطيران الإمارات على مستوى العالم.