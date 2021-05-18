مستوى غير مسبوق للتضخم السوداني

الخرطوم (رويترز) - قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي بالبلاد قفز إلى 363.14 بالمئة في أبريل من 341.78 بالمئة في مارس.

خفض السودان، الذي يشهد واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، قيمة عملته بشكل حاد في فبراير سعيا للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على تخفيف لأعباء الديون.