توقعات «مورجان ستانلي» لأسعار العقارات في دبي

أبوظبي (الاتحاد) لن يتوقف الارتفاع في أسعار العقارات السكنية بدبي في أي وقت قريب، وفقاً لتقديرات بنك مورجان ستانلي. وأكد تقرير للبنك نشرته بلومبيرج أن الطلب القوي، ونمو العرض في ذروته، والمهلة الطويلة للمشاريع الجديدة يمكن أن تؤدي إلى سوق أكثر توازناً وإحكاماً من المتوقع على مدى السنوات العديدة المقبلة. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع النشاط التجاري في دبي، التي تعتبر المركز المالي الرئيسي للشرق الأوسط، إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2019 بسبب انتعاش السياحة والتوزيع السريع لقاحات فيروس كورونا، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد سجلت واحدة من أعلى معدلات التلقيح على مستوى العالم.

واشار التقرير إلى أن برامج التقاعد والإقامة المرتبطة بشراء العقار في الإمارة من شأنها دعم أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة للعقارات التي لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، تم تسجيل رقم قياسي بلغ 84 عقاراً في مارس، وفقاً لبيانات من شركة «بروبرتي مونيتور» للاستشارات العقارية. وسجلت شركة إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري مدرج في الإمارة، قفزة بنسبة 65% في مبيعات الفلل مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما بدت معدلات الرهن العقاري جذابة.