«السياحة الماليزية» تركّز على أهمية الاستدامة والتعافي

دبي (الاتحاد) على هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2021، أقامت هيئة السياحة الماليزية فعالية في دبي، حضرها كبار الشخصيات ومجموعة من الضيوف وشركاء السفر في الإمارات العربية المتحدة. وخلال الفعالية سلطت الضوء على مستقبل قطاع السياحة في ماليزيا، بالتوازي مع الخطط المختلفة التي وضعتها الدولة لاستعادة أمجادها بعد جائحة كورونا (كوفيد-19).

حضر الفعالية محمد طارد بن سفيان، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والقنصل الماليزي محمد هاسريل عبدالحميد، القنصل العام لماليزيا في دبي، وشاهرين مختار، مدير مكتب هيئة السياحة الماليزية في دبي. كذلك، حضر الحفل شركاء قطاع السياحة الماليزي الرائدون في دول الخليج مثل طيران الإمارات، والخطوط الجوية السنغافورية، وخطوط رويال بروناي الجوية، إلى جانب الوكالات التي تستقطب المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ماليزيا، خاصة وكالة الريس للسفر، ودناتا للسفريات، وأورينت ترافلز، وويجو، إلى جانب ممثلين عن معرض إكسبو 2020 دبي.

وفي ديسمبر 2020، شدّد محيي الدين ياسين، رئيس الوزراء الماليزي، على أهمية التعافي والتواصل والاستدامة باعتبارها القيم الرئيسية التي لا بدّ من تعزيزها في ظل اتخاذ البلاد خطوات دقيقة للعودة إلى الوضع الطبيعي. وتم تسليط الضوء من جديد على أهمية هذه القيم في حفل العشاء حيث عرضت هيئة السياحة الماليزية خططها التي من شأنها تعزيز مكانة ماليزيا في طليعة وجهات السفر الآسيوية. فبمجرد افتتاح حدودها أمام السياح، تعتزم ماليزيا مجددًا استكمال حملتها الترويجية مع الشركاء لاستقبال الضيوف، ليتمتعوا بثقافتها وتقاليدها الآسيوية الأصيلة.

السفير الماليزي

وقال السفير الماليزي: "نحن نتطلّع إلى الترحيب بالمسافرين من الشرق الأوسط في شواطئ ماليزيا بمجرد فتح الحدود، فماليزيا تفتقد سيّاحها. وفي خطوة لإعادة إحياء قطاع السياحة وإنعاشه، تسلط سياستنا الوطنية للسياحة الضوء على استراتيجيات المرحلة المقبلة ومن بينها: تعزيز الحوكمة، وإنشاء مناطق استثمار سياحي خاصة، وتنمية السياحة الذكية، وتعزيز الطلب، والترويج للسياحة المستدامة والمسؤولة، وتعزيز المهارات البشرية".

وتأمل ماليزيا مواصلة توطيد علاقاتها الثنائية القوية مع الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الصدد، تشارك ماليزيا في معرض إكسبو 2020 في جناح خاص تحت عنوان "تنشيط الاستدامة". وبالتعاون مع المركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ بصفته الوكالة المنفذة، تقود وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزية مشاركة الدولة في إكسبو 2020 دبي.