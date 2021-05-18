اليابان تخطط لجذب المزيد من سياح الخليج

مصطفى عبد العظيم (دبي) تخطط اليابان لمضاعفة أعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال الدور الذي سيلعبه المكتب الإقليمي لمنظمة اليابان الوطنية للسياحة، المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة في دبي، وذلك كجزء من جهود المنظمة لتحقيق هدف الحكومة اليابانية، المتمثل في استقبال 60 مليون زائر دولي لليابان بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من أن الحدود اليابانية مازالت مغلقة أمام السياح الأجانب بسبب الإغلاق الذي تشهده البلاد ضمن جهود احتواء جائحة كوفيد-19، فإن المنظمة الوطنية للسياحة حرصت على المشاركة بجناح لها في معرض سوق السفر العربي وبحضور توموكو كيكوتشي، المدير التنفيذي للمكتب المؤقت للمنظمة في دبي.

ووفقاً لبيانات المنظمة الوطنية للسياحة في اليابان، بلغ عدد السياح الخليجيين إلى اليابان قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019 أكثر من 28222 سائحاً، بزيادة نسبتها 28.4% عن 2018، في حين بلغ عدد السياح الإماراتيين في العام ذاته نحو 8891 سائحاً بنمو نسبته 14.3% عن عام 2018، وهو ما يمثل نحو 31.5% من إجمالي السياحة الخليجية إلى اليابان قبل الجائحة.

وقالت كيكوتشي في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركتها في سوق السفر العربي، إنه بالرغم من استمرار إغلاق الحدود اليابانية أمام السياحة الأجنبية بسبب الإجراءات المتبعة لاحتواء جائحة كوفيد-19، فإن المنظمة الوطنية للسياحة حرصت على المشاركة في سوق السفر العربي 2021 بنسخته الحضورية، للتواصل مع الشركاء في قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات والمنطقة والتعريف بالمنتجات والمقاصد السياحية المتنوعة التي تزخر بها اليابان، وذلك استعداداً لما بعد الجائحة وعودة استقبال السياح من جديد بعد رفع القيود المفروضة حالياً.

وأشارت إلى أن المكتب الذي تعتزم المنظمة الوطنية للسياحة افتتاحه في دبي خلال هذا العام، والذي سيكون أول مكتب يتم افتتاحه في الشرق الأوسط بأكمله من قبل المنظمة التي لديها نحو 22 مكتباً حول العالم، سيشكل نقطة محورية للجهود الترويجية للمنظمة في عرض اليابان كوجهة سفر مفضلة للمقيمين في المنطقة التي تعد ذات أولوية في المرحلة المقبلة بالنسبة للسياحة اليابانية، التي تسعى إلى تعزيز التبادل السياحي وتقوية العلاقات التبادلية بين الشرق الأوسط واليابان.