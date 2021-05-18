الذهب يزداد بريقاً بدعم نزول الدولار

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو أربعة شهور، مدعومة بانخفاض الدولار واستخدام المستثمرين المعدن التي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1868.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1869.60 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم... لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار الأميركي يشهد ضعفا، وهو ما قد يكون المحرك الرئيس والأول".

وأشار محللون أيضا إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط من مخاوف التضخم.

وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 0.7 بالمئة إلى 1035.93 طن أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس.

وبالنسة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.1 بالمئة إلى 28.49 دولار بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير.

وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2932 دولارا، بينما انخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1232 دولارا.