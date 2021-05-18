تراجع غير متوقع لمعدل البطالة ببريطانيا

لندن (رويترز) - أظهرت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في بريطانيا هبط على غير المتوقع إلى 4.8 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، والتي قضتها البلاد في ظل إجراءات إغلاق صارمة مرتبطة بكوفيد-19.

كان أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا استقرار معدل البطالة عند 4.9 بالمئة.

