«جازبروم نفط» الروسية تتحول للربحية

موسكو (رويترز) - قالت جازبروم نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، اليوم الثلاثاء، إن صافي دخلها في الربع الأول من العام بلغ 84.2 مليار روبل (1.1 مليار دولار) بعد خسارة في الفترة نفسها قبل عام بلغت 13.8 مليار روبل، بفضل ارتفاع أسعار النفط.

ونمت الإيرادات 18.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 611 مليار روبل، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 95.3 بالمئة لتسجل 194 مليار روبل.



