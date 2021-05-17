«أبوظبي الإسلامي» يعقد شراكة لتحديث خدمات الدفع الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مصرف أبوظبي الإسلامي، شراكة مع «إف آي إس» (FIS)، المزود العالمي الرائد للحلول التقنية، لتحديث خدمات الدفع الرقمية وتقديم خدمة الدفع الفوري لعملائه.

ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال هذه الخطوة إلى توسيع مجموعة خدمات الدفع التي يقدمها وتبسيطها، من خلال نطاق الدفع المفتوح (Open Payment Framework) من «إف آي إس»، وهو بنية تحتية مبتكرة للمدفوعات. إذ سيعمل نطاق الدفع المفتوح على توحيد عمليات الدفع في مصرف أبوظبي الإسلامي وتحديثها، مما يسهل تنفيذ عمليات الدفع من بدايتها إلى نهايتها، مع تقليل تكاليف معالجة الدفع، وتجويد المعالجة المباشرة (Straight-Through Processing)، والامتثال للمتطلبات التنظيمية المتغيرة. وسيدعم نطاق الدفع المفتوح جميع خدمات الدفع والأنظمة التي يوفرها مصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي هذه المناسبة، قال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يأتي عملاؤنا في صميم عملياتنا، ونبحث دوماً عن أساليب لتعزيز تجاربهم المصرفية. وسنكون قادرين من خلال شراكتنا مع ‹إف آي إس› على توفير تجربة دفع فورية مبسطة لعملائنا، أي أنهم سيستطيعون إجراء جميع أنواع التحويلات عبر أي قناة من قنوات مصرف أبوظبي الإسلامي».