«تدرا» تحتفي باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات

دبي (الاتحاد)

احتفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يأتي هذا العام تحت شعار (تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة)، وذلك من خلال مؤتمر افتراضي شاركت فيه نخبة من الجهات الرائدة والخبراء العالميين، ناقشوا تسريع التحول الرقمي ودور البنية التحتية في التغلب على الأزمة.

وقال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: «يسعدني أن أشارككم احتفال العالم باليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا الحدث الذي يأتي في مرحلة فارقة من التاريخ، لقد جاءت الجائحة بينما يمضي العالم حثيثاً في تطبيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية، لتؤكد لنا الحاجة الماسة لتعزيز مبادئ الاستدامة والتعامل العاجل مع الفجوة الرقمية، لما لذلك من دور في إنقاذ حياة الملايين من البشر، وضمان استمرارية الحياة في مختلف الظروف».

وأكد المهندس بن غليطة على أن الاتحاد الدولي للاتصالات كان وما زال إلى يومنا هذا، في مقدمة الركب الإنساني لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، وأضاف بالقول: «إننا اليوم، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مرّ بها العالم خلال الفترة الأخيرة، أقرب إلى تحقيق الأهداف التي نسعى إليها. فقد تكرّس دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي».