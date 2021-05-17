740 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 740 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 218 مبايعة بقيمة 478.06 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 83.29 مليون درهم، و201 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 394.76 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم الشيف، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم .