غرفة الشارقة تبحث التعاون مع كوريا الجنوبية

الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين الجانبين في العديد من القطاعات الحيوية التي تخدم مستقبل العلاقات بين الشارقة وسيؤول.

جاء ذلك خلال الاجتماع التفاعلي الذي عُقد مؤخرا بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجيون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي.

وأكد عبد الله سلطان العويس أهمية اللقاءات المستمرة بين الغرفة والقنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، التي من شأنها تطوير آليات التواصل بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين الصديقين، وتحقيق الاستفادة المرجوة من الخبرات والإمكانيات المتاحة، لتعزيز العلاقات التي تشهد نمواً وتطوراً كبيراً في المجال الاقتصادي.