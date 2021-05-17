«أغذية» تكمل صفقة الاستحواذ على «النبيل للصناعات الغذائية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «أغذية»، أمس عن تصويت مساهميها لمصلحة إتمام عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية من شركة النبيل للصناعات الغذائية بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقال المجموعة أمس «سيشكل هذا الاستحواذ أول دخول لمجموعة أغذية إلى قطاع الأطعمة المجمدة، وذلك عبر علامة تجارية راسخة لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً، وتمتلك شبكة توزيع محليّة ودولية تضم أكثر من 20 سوقاً. وستعزز عملية الاستحواذ محفظة منتجات المجموعة عبر إضافة منتجات اللحوم المجمّدة إلى منتجات التمور، والمياه المعبأة، والدقيق، وأعلاف الحيوانات». ووافق مجلس إدارة مجموعة أغذية مؤخراً على عملية الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي «أطياب»، وهي الشركة الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «كلنا ثقة بأن هذه الصفقة ستضع مجموعة أغذية في طليعة قطاع اللحوم المجمدة والمبردة الذي يشهد نمواً سريعاً. نحن ملتزمون بدفع نمو أعمال شركة النبيل للصناعات الغذائية ومكانة علامتها التجارية بدعم من المركز المالي القوي والعمليات الإقليمية والخبرة الواسعة لمجموعة أغذية. ونحن على ثقة تامة من تحقيق نمو كبير في الأسواق الحالية والجديدة».