المنتدى الاقتصادي العالمي يلغي اجتماع 2021

زيوريخ (رويترز) - قال المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الاثنين إنه ألغى اجتماعه السنوي للعام 2021 الذي كان من المقرر عقده في سنغافورة خلال ثلاثة أشهر.

وقال المنتدى الذي مقره سويسرا في بيان "للأسف فإن الظروف المأساوية في أنحاء العالم، وضبابية توقعات حركة السفر، وتباين معدلات توزيع اللقاحات، وعدم التيقن حيال السلالات الجديدة من الفيروس تجعل من الصعب عقد اجتماع عالمي لرجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني من شتى أنحاء العالم بالحجم الذي خططنا له".

وأضاف أن الاجتماع السنوي سيُعقد بدلا من ذلك خلال النصف الأول من 2022، وسيتحدد مكان انعقاده وموعده بناء على تقييم للوضع خلال الصيف.

