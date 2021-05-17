أبوظبي وجهة عالمية رائدة للسياحة الرياضية

يوسف العربي (دبي) أكد مشاركون في معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2021» أن أبوظبي تحولت إلى وجهة عالمية للسياحة الرياضية استناداً لعدد ونجاح الفعاليات التي استضافتها الإمارة على مدار السنوات الماضية.

وقالوا إن امتلاك أبوظبي للبنية التحتية الرياضية الحديثة يمكنها من استضافة المزيد من الفعاليات على مدار العام وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية بالغة على القطاع السياحي في الإمارة.

وأضافوا أن الفعاليات الرياضية تنعكس إيجاباً على القطاع السياحي حيث ترتفع نسب الإشغال الفندقي وتزيد الإقبال على المطاعم والمرافق الترفيهية.

مساران متوازيان

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لـ «الاتحاد» إن السياحة الرياضية في أبوظبي تتدفق عبر مسارين متوازيين أولهما عبر استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية بالتعاون والثاني من خلال استضافة اللاعبين ومعسكرات الفرق الرياضية.

علي حسن الشيبة



وأشار إلى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تعمل عن كثب مع مجلس أبوظبي الرياضي لتصبح أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والمعسكرات الرياضية للفرق في جميع الرياضات.

بطولات جديدة

وقال الشيبة إن أبوظبي تستضيف بطولة العالم للسبارتن والتي تقام في منطقة الظفرة بمدينة ليوا «تل مرعب» من 2 حتى 5 ديسمبر المقبل وهي واحدة من المنافسات الكبرى كما تستضيف الإمارة كأس العالم للسباحة خلال الشهر ذاته.

وتولي دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة الرياضية، بما يندرج ضمن خطتها لتحقيق التنوع الاقتصادي تماشياً مع الرؤية الحكومية في أبوظبي

وتسعى الدائرة عبر مكاتبها الخارجية ومكتب أبوظبي للمؤتمرات وبالتعاون مع شركائها إلى استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية ذات الحضور العالمي سعياً إلى استقطاب المزيد من السياح من مختلف أرجاء العالم.

وأكد الشيبة أن أبوظبي تمتلك بنية تحتية قوية تضم مجموعة واسعة من المرافق والنوادي الرياضة بالإضافة إلى المنتجعات الصحية والمراكز الطبية ما يمكنها من استضافة المزيد من الفعاليات الرياضية.

فعاليات عالمية

وتألقت أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة الرياضية بعد استضافتها مجموعة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية ذات الحضور البارز والتأثير الكبير في أجندة الاتحادات الرياضية الدولية، وأصبحت ملتقى الأبطال لنخبة رياضيي العالم وصناع القرار الرياضي الدولي، بفضل جهود جهات ومؤسسات أبرزها مجلس أبوظبي الرياضي الذي تتمثل رؤيته في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة من خلال الممارسة والاستضافة إلى جانب خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية.

وتم تنظيم بطولات عالمية في مختلف الرياضات في أبوظبي أبرزها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وبطولة أمم آسيا لكرة القدم في أول نسخة لها بمشاركة 24 منتخبا، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وماراثون أدنوك أبوظبي، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة أبوظبي للجولف، وبطولة الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية أبوظبي بالإضافة إلى العديد من البطولات الإقليمية والقارية ذات الأهمية الكبرى.

إشغال فندقي

ومن جهته، قال معتز نزال، مدير المبيعات في فندق دانة العين إن أبوظبي تعد من الوجهات الرائدة للسياحة الرياضية حيث تستضيف الإمارة الفعاليات في مختلف الرياضات على مدار العام.

معتز نزال



وأضاف أن استضافة الفعاليات الرياضية الجماهيرية تمثل موسماً سياحياً ترتفع فيه نسب الإشغال الفندقي وتزيد فيه مستويات الاقبال على المرافق الترفيهية.

ومن جهته قال محمود سعد، مدير المبيعات والتسويق في «رويال إم هوتيل أند ريزورتس» إن الفعاليات الرياضية في أبوظبي لها تأثير إيجابي على القطاع السياحي بشكل عام والفنادق على وجه الخصوص.

ولفت إلى تحول أبوظبي لوجهة عالمية للفعاليات الرياضية يرفع نسب الاشغال الفندقي سواء من قبل الفرق الرياضية أو الجماهير.

محمود سعد

قبلة النجوم

وحصدت العاصمة أبوظبي جائزة الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية على مستوى العالم وذلك في ختام النسخة السادسة والعشرين من حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2019، الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط.

وأشادت دراسة بحثية أكاديمية مقدمة لجامعة السوربون في أبوظبي أن الإمارات باتت قبلة للنجوم والمشاهير في مختلف الرياضات، وموطنا للمبادرات والجوائز العالمية التي تحفز نجوم الرياضة على الاستمرار في مسيرة الإبداع والتميز.

وقالت إن الرياضة تلعب دورًا بارزا في نمو أي مدينة على المستوى الدولي، إذ أنها تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولها تأثير كبير على السياحة والسمعة العالمية، ويعد الاستثمار الرياضي أحد معايير الدول الرائدة.

وقدرت العائد الاقتصادي للرياضة نتيجة لاستضافة الأحداث الكبرى في أبوظبي خلال العام 2018 بلغ 2.57 مليار درهم 700 مليون دولار.