السعودية تعرض كنوزها السياحية في «سوق السفر»

دبي (الاتحاد) يقدم جناح الهيئة السعودية للسياحة في معرض "سوق السفر العربي" بدبي لمحات مضيئة عن الكنوز والوجهات والمعالم والتجارب السياحية عبر الأجنحة المتنوعة التي تنطلق في رحلة تفاعلية ملهمة نحو أجمل المنتجعات في البحر الأحمر، والمناطق التاريخية في مدينة الحِجر بمحافظة العُلا والدرعية التاريخية وغيرها، مُسلطة الأضواء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي والاجتماعي.

كما يُعد هذا المعرض فرصة للالتقاء مع صناع السياحة في الشرق الأوسط والعالم، من الشركات والمهتمين والمستثمرين والشركاء المحتملين، لعرض الفرص الاستثمارية في المشاريع السياحية الكبرى والبيئة الاستثمارية المحفزة والنمو المتسارع للقطاع السياحي منذ الانفتاح السياحي الذي انتهجته المملكة ابتداء من سبتمبر 2019.

وقال فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة: "حرصت الهيئة السعودية للسياحة على هذا الحضور القوي مع كافة شركاءها في صناعة السياحة السعودية لتأكيد جاهزية المملكة لفتح أبوابها واستقبال السياح والترحيب بهم من جديد؛ للاستمتاع بتجارب سياحية ملهمة وسلسة وآمنة".

وأضاف الرئيس التنفيذي: "لم نتوقف أبداً عن العمل على تطوير العروض والتجارب للسياح من داخل المملكة وخارجها؛ سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ونحرص من خلال التواجد في هذا المحفل المهم العالم بما تملكه السعودية من كنوز سياحية وتنوع طبيعي ومناخي وثقافي واجتماعي، بالإضافة إلى سعينا لبناء شراكات وثيقة ورفيعة المستوى تثري منظومة السياحة بالمملكة".

يقام المعرض هذا العام تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة" حيث تشارك الهيئة السعودية للسياحة في المنتديات وجلسات الحوار مع عدد من الخبراء والقيادات لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية والمهمة مثل التحديات التي تواجه قطاع الضيافة والطيران وتوظيف التكنولوجيا، مع التركيز على كيفية التعافي من تداعيات جائحة كورونا ومستقبل القطاع السياحي ومراحل استعادة الثقة والانطلاق مجدداً نحو آفاق جديدة.