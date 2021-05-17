«الملتقي» ينعش آمال تعافي قطاع السفر العالمي

مصطفى عبد العظيم (دبي) حملت فعاليات اليوم الثاني من سوق السفر العربي في دبي «الملتقي» رسائل أمل وتفاؤل واسعة بين الجهات السياحية المشاركة من مختلف دول العالم بقدرة صناعة السياحة والسفر على تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يمهد الطريق نحو التعافي واستعادة مسار النمو.

وأكد ممثلو وجهات سياحية نجاح المعرض الذي يشكل أول حدث سياحي عالمي يقام حضورياً في إعادة بناء الثقة بالقطاع من خلال التواصل المباشر بين العاملين في الصناعة، الأمر الذي ساهم إنعاش آمال التعافي بصورة لم تكن متوقعة قبل المشاركة في المعرض.

وشهد المعرض اليوم إعلان العديد من الوجهات عن استراتيجيتها لاستقبال السياح الدوليين سواء تلك التي أعادت الفتح أو التي ما زالت مغلقة لكنها شاركت بهدف التعريف باستعدادتها وجهودها الجارية لاستئناف استقبال الزوار فور رفع القيود والبرامج التي تعكف على تصميمها.

وأعرب مشاركون التقتهم «الاتحاد» عن تفاؤلهم بتسارع وتيرة التعافي السياحي خلال الفترة القليلة المقبلة في ضوء تزايد عمليات التطعيم في مختلف الوجهات التي ترى فيها أولوية لتعزيز الثقة بالوجهات السياحية، فضلاً عن اتجاه العديد من البلدان التي تشكل أسواقا مهمة للسياحة إلى تخفيف قيود السفر، إلى جانب المبادرات الثنائية الخاصة بإنشاء ممرات للسفر الآمن.



السياحة في المالديف

وتوقع نيراج سيث، مدير الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة في منتجع كانديما المالديف أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً قوياً في الحركة السياحية الوافدة إلى المالديف من السوق الخليجي الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمالديف، مشيراً إلى استقبال المالديف أكثر من 6 آلاف سائح إمارتي منذ إعادة فتح الوجهة في يوليو 2020 وحتى شهر ديسمبر الماضي، وأن منذ بداية العام في تحسن مستمر.

من جهته أشار محمد خليل المدير العام لمنتجعات وفنادق بلس في المالديف، إلى ان المالديف تمكنت خلال الفترة الماضية في إعادة بناء الثقة بالقطاع السياحي واعداد للتعامل مع تحديات الجائحة والاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19، مشيراً إلى استقبال المالديف ما يقرب من ألفي سائح شهرياً من المنطقة، ويتوقع ان يتزايد الرقم مع رفع قيود السفر وخاصة من المملكة العربية السعودية.