ماليزيا تستهدف السياحة الخليجية

دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة السياحة الماليزية خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2021 بدبي، أن ماليزيا تستقبل حالياً المسافرين الدوليين من رجال الأعمال والمستثمرين، ويتم إعفاء تأشيرة دخول رجال الأعمال والمستثمرين قصيرة المدة من الحجر الصحي.

وقبل تفشّي جائحة (كوفيد-19)، اعتاد السيّاح من أنحاء العالم زيارة ماليزيا لاستكشاف معالمها الجميلة وتجربة كرم الضيافة فيها والانغماس في ثقافتها الغنية، وتطوق البلاد حاليا لاستقبال المسافرين من جديد في مدنها الصاخبة وجزرها الهادئة على حدّ سوا. وفي هذا الإطار، أطلقت هيئة السياحة الماليزية حملة #اشتقنا_لكم (#WeMissYou) خصّيصا لمنطقة الشرق الأوسط بهدف التعبير عن اشتياق ماليزيا للمسافرين وهم يتجوّلون في أرجاء أروع مواقع الجذب السياحي فيها.

أهمّ الأسواق



وعلى هامش مشاركة هيئة السياحة الماليزية في المعرض، قال محمد طارد بن سفيان، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات عن الخطط السياحية التي وضعتها ماليزيا قبل جائحة كورونا وما بعدها: " في عام 2019، استقبلت ماليزيا 309.2 ألف سائح من منطقة الخليج، وقد بلغ إنفاقهم السياحي حينها 3,2 مليار رينغيت ماليزي (2,8 مليار درهم) أي أن الإنفاق الفردي كان الأعلى مقارنةً بجنسيات السيّاح الأخرى. أمّا حاليا، ونظرا إلى وضع السفر الدولي الراهن، نتطلّع إلى 2025، العام الذي سوف يعود فيه السفر إلى طبيعته بالكامل، خاصّة أنّ سوق الخليج بات أحد أهمّ الأسواق بالنسبة إلينا. في الواقع، في أواخر شهر ديسمبر 2020، أطلق رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين السياسة الوطنية للسياحة في ماليزيا 2020-2030، ليسلّط الضوء من خلالها على اتّجاه ملموس لمستقبل قطاع السياحة الماليزي خلال السنوات العشر القادمة، ومؤكّدا أهمّية التعافي والتواصل والاستدامة".



رحلات مباشرة

وفيما تتجّه ماليزيا نحو حملة تلقيح وطنية تشكّل ركيزة لإعادة فتح الحدود بشكل آمن والاستعداد لاستقبال السيّاح، يسرّ ماليزيا أن تستعرض مرّة جديدة أمام المسافرين القادمين إليها وجهاتها المذهلة وتاريخها الغني وثقافتها الثرية. يشار إلى أن ماليزيا تتيح للمواطنين الخليجيين فرصة الحصول على التأشيرة عند الوصول، فيما تقدّم أبرز شركات الطيران في المنطقة كطيران الإمارات والاتّحاد للطيران والخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية القطرية وغيرها رحلات مباشرة إلى ماليزيا.

عربة تريشاو

وبغية استعراض الإرث الماليزي الفريد من نوعه، يتم عرض عربة تريشاو الماليزية الكلاسيكية والتقليدية والمعروفة محليًا باسم "بيكا" في جناح ماليزيا خلال معرض سوق السفر العربي 2021. تأتي هذه العربة بثلاث عجلات وقد صنعها يدويًا مبتكرو هذه العربات التقليديون في مالاكا، وقد استغرقهم تجهيزها وجمعها شهرين كاملين. وتعكس العربة بحدّ ذاتها سمة فريدة من سمات التراث والثقافة والمجتمع في ماليزيا. وعربات تريشاو تعتبر حاليا معلم جذب سياحي في البلاد، ويزدان عدد كبير منها بالأزهار الاصطناعية وهي تأتي مزوّدة بجهاز سي دي أو كاسيت تحت المقعد، ما يتيح للسيّاح الاستمتاع بجولة خلّابة ومريحة في مختلف الشوارع والأنحاء. ووصلت إلى دبي ثماني عربات تريشاو قدّمتها وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية، وستُعرض جميعها أيضا في الجناح الماليزي في معرض إكسبو 2020.

الجناح الماليزي في إكسبو

بالإضافة إلى ذلك، وتحت شعار "تنشيط الاستدامة"، سيمثّل الجناح الماليزي في إكسبو 2020 دبي مشاركة ماليزيا الشاملة في الفعالية، وذلك بقيادة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبالتعاون مع المركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ باعتباره الجهة المنفّذة. ومن المقرّر أيضًا أن تبعث وزارة السياحة الماليزية بفرقة ثقافية تقدّم لزوّار إكسبو 2020 عروضا ثقافية وحرفية يومية في مدرج الجناح الماليزي.

من جهته، قال محمد هاسريل عبدالحميد، القنصل العام لماليزيا في دبي: "تمتلك ماليزيا علاقات اقتصادية وثقافية قوية مع دولة الإمارات، ولكلا الحكومتين تاريخ طويل من التعاون الوثيق. يتشارك البلدان القيم العامّة والطموح نفسه، ونحن نتطلّع أكثر فأكثر إلى تعزيز عملية التبادل الثقافي بيننا".