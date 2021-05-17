الجائحة تزيد معاناة «ريان إير»

لندن (أ ف ب) -سجلت شركة ريان إير الإيرلندية للطيران التي تأثرت بجائحة كوفيد-19 خسارة صافية قدرها مليار يورو خلال سنتها المالية بسبب انهيار حركة الملاحة الجوية لكنها أكدت أن مرحلة النهوض بدأت.

ووصفت الشركة السنة المنصرمة على أنها الأصعب منذ تأسيسها قبل 35 عاما.

وتراجعت إيراداتها بنسبة 81% لتصل إلى 1,64 مليار يورو على 12 شهرا وفق ما جاء في بيان.

وقالت "بسبب جائحة كوفيد-19 انهارت حركة الملاحة الجوية بين ليلة وضحاها وتراجع عدد المسافرين من 149 مليونا إلى 27,5 مليون بعدما فرض الكثير من الحكومات الأوروبية حظر سفر أو قيودا فضلا عن إجراءات أغلاق وطنية".

وأضاف البيان "نحن متفائلون مع طرح لقاحات كثيرة مضادة لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة ونأمل أن يسهل استخدامها في انتعاش حركة الملاحة الجوية بين الدول الأوروبية والسياحة هذا الصيف. وفي حال أنجزت عملية التلقيح في غالبية الدول الأوروبية كما هو متوقع بحلول سبتمبر يمكننا أن نأمل بانتعاش قوي في النصف الثاني".

وتتوقع المجموعة أن يراوح عدد الركاب خلال السنة "بين 80 و120 مليونا" مشيرة إلى أن "السيناريو المرجح للعام 2021/2022 هو الاقتراب من التوازن المالي".

