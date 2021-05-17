صحيفة تكشف سبب استقالة بيل جيتس من «مايكروسوفت»

واشنطن (أ ف ب) -ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تنحّي بيل جيتس نهائياً عن رئاسة مجموعة مايكروسوفت مرتبط بعلاقة اعتُبرت «غير لائقة» مع موظفة في الشركة تعود إلى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكان مؤسس مايكروسوفت تنحى عن إدارة شركة المعلوماتية العملاقة مارس 2020.

ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن مصادر مطلعة على الملف قولها «قرر أعضاء مجلس إدارة مايكروسوفت عام 2020 أن على جيتس التنحي من المجلس فيما كانوا يجرون تحقيقاً عن علاقة أقامها الملياردير مع موظفة في مايكروسوفت اعتُبرت غير لائقة».

ونسبت الصحيفة إلى ناطقة باسم بيل جيتس قولها إنها «علاقة تعود إلى 20 عاماً وانتهت بطريقة ودية». وأضافت أن جيتس تنحى من «مايكروسوفت» من أجل التفرغ لعمله الخيري في مؤسسة بيل وميليندا جيتس، على ما ذُكِر سابقاً.

وكان الملياردير الأميركي بيل جيتس وزوجته ميليندا جيتس اللذان أقاما معاً هذه المؤسسة جيتس التي تكافح الفقر والأمراض قبل 20 عاماً، أعلنا مؤخراً طلاقهما بعد زواج استمر 27 عاماً.

وأكد ناطق باسم «مايكروسوفت» لوكالة فرانس برس أن المجموعة أُبلِغَت في نهاية عام 2019 بأن بيل جيتس سعى إلى إقامة علاقة حميمة مع إحدى الموظفات في الشركة عام 2000. ونظرت لجنة من مجلس الإدارة في المشكلة بمساعدة جهة خارجية هي مكتب محاماة، لإجراء تحقيق شامل.

وأفادت هذه المهندسة في رسالة بأنها ارتبطت بعلاقة مع بيل جيتس لسنوات، وفق ما أوردت «وول ستريت جورنال» التي أشارت إلى أن جيتس قدم استقالته قبل انتهاء هذا التحقيق.

كذلك كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن أعضاء مجلس الإدارة استفسروا أيضاً عن الروابط بين بيل جيتس ورجل الأعمال الراحل في مجال الخدمات المالية جيفري إبستين الذي كان ملاحقاً قضائياً بتهمة الاستغلال الجنسي لقاصرات. وأشارت الصحيفة اليومية إلى أن وكلاء الدفاع عن بيل جيتس أكدوا أن علاقته بإبستين «خيرية» وأنه «ندم عليها».

وكان جيتس الذي أسس «مايكروسوفت» عام 1975 استقال من الإدارة العامة للمجموعة عام 2000 لكي يركّز على مؤسسته، ثم استقال من كل مهامه التنفيذية في «مايكروسوفت» عام 2008.

