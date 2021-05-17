دبي: مشاريع جديدة تُسرع وتيرة تعافي السياحة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أن يسهم إكسبو 2020 الذي تنطلق فعالياته مطلع أكتوبر المقبل، في تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي في الإمارة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن المبادرات والمشاريع السياحية والتطويرية الجديدة تعزز بدورها من جاذبية الإمارة على المدى البعيد.

وأوضح المري في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية على هامش سوق السفر العربي بدبي، أن انتعاش القطاع عالمياً في عام 2021 مرتبط بشكل أساسي مع تطورات جائحة «كوفيد-19» من جهة، بالإضافة إلى رفع قيود السفر في وجهات دولية من جهة أخرى، مؤكداً أن دبي تواصل الجهود لتعزيز الثقة داخل القطاع وأيضاً بين المسافرين.

هلال المري



وتوقع أن يكون 2021 من الأعوام المتميزة من جهة نمو قطاع السياحة في دبي، بالتزامن مع تنظيم أحداث مهمة وعالمية عدة، على رأسها معرض «إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، متوقعاً أن يزداد هذا الزخم من خلال تدشين مجموعة من المشاريع الجديدة التي تسهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة مفضلة للزيارة، بما في ذلك «عين دبي»، التي من المقرر أن تصبح أطول عجلة ترفيهية في العالم، وكذلك متحف المستقبل، وغيرهما من المعالم ومناطق الجذب التي سيتم افتتاحها في الفترة المقبلة، بما يعزز المشهد السياحي في المدينة.

الترويج للمدينة

وأشار المري إلى حرص «دبي للسياحة» على العمل والتنسيق المباشر مع أكثر من 3000 من الشركاء في قطاع السفر العالمي للترويج للمدينة كأفضل وجهة سياحية عائلية في العالم، وخاصة خلال موسم الصيف المقبل، والمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع عالمياً وعودة الأمور إلى سابق عهدها.

وأوضح أن سياحة دبي تواصل خلال العام الجاري الاستفادة على المدى الطويل من المبادرات التي تم إطلاقها في عام 2020، مثل التأشيرة الذهبية التي تمكن حامليها من الإقامة في دبي لمدة 5 أو 10 سنوات، وهي موجهة للمستثمرين، ورواد الأعمال، والموهوبين في تخصصات الفن والطب والعلوم، وكذلك الطلبة المتميزين، إلى جانب ملاك العقارات. واستكمل: يأتي ذلك بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تم إطلاقها في وقت سابق ومن بينها «العمل عند بُعد»، و«التقاعد في دبي»، وغيرهما من البرامج الأخرى التي تواكب الطلب المتزايد من هذه الفئات مع تغير طبيعة وديناميكية العمل في العالم. كما تستثمر دبي مكانتها أيضاً كمركز رائد للأعمال على مستوى العالم، والذي بدا واضحاً من الزيادة في أعداد الشركات الناشئة ومتعددة الجنسيات التي اختارتها لتكون مقراً لعملياتها.

التغلب على التحديات

وفيما يتعلق باستفادة قطاع السياحة في دبي من إكسبو 2020 دبي لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، أكد المري أن إكسبو 2020 دبي يسهم تنظيمه بنجاح في التغلب على التحديات الحالية، ويعكس مدى الإصرار الكبير والعزم اللذين تتحلى بهما دبي لتحقيق المستحيل، كما أنه يعزز من مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

جناح دبي في سوق السفر العربي (تصوير حسن الرئيسي)



وأوضح أن القيمة الحقيقية من وراء تنظيم «إكسبو 2020 دبي» تكمن في إنشاء إرث حضاري وإنساني مستدام للبشرية جمعاء وكذلك لدبي والإمارات، لافتاً إلى أن كون دبي وجهة سياحية مزدهرة ومركزاً عالمياً لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فإنها مستعدة لاستقبال المزيد من مسافري الأعمال والترفيه في دبي على مدى فترة تنظيم الحدث وتوفير تجارب مميزة لهم.

ما بعد كوفيد-19

وحول استراتيجية سياحة دبي لفترة ما بعد «كوفيد-19» أكد المري أنه في الوقت الذي تتطلع فيه دبي إلى عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، ينصب التركيز على اعتماد استراتيجيات مبتكرة من شأنها تشجيع الزوار على اتخاذ قرار السفر خارجاً، حيث حرصت منذ بداية الوباء على متابعة احتياجات المسافرين الدوليين، خاصة لأن معظمهم يبحث عن وجهات تتحلى بأعلى معايير السلامة ولديها خبرة طويلة في تقديم تجارب مميزة للزوار، مشيراً إلى أن دبي تستطيع تلبية هذه التطلعات من خلال بنيتها التحتية المتطورة وتنوع التجارب التي تقدمها وتدابير الصحة والسلامة الصارمة التي تتبعها.

وأكد أن ما أظهرته دبي خلال الفترة الماضية يجعلها قادرة على العودة مرة أخرى لضمان بقائها في طليعة الوجهات الموصى بزيارتها عالمياً.