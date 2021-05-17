الذهب يبلغ ذروته في أكثر من 3 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ تدعم الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والمخاوف من ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض الدول الآسيوية.

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1854 دولاراً للأوقية بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير. وقفزت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1853.20 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس "تنخفض عوائد سندات الخزانة، ومن ناحية أخرى، يبدو أن هناك مخاوف بشأن عودة وتيرة الإصابات بالفيروس للزيادة في سنغافورة وتايوان وأسواق منطقة آسيا المحيط الهادي الأوسع... مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة".

هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، مما يقلص تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة واحداً بالمئة لتسجل 27.70 دولار للأوقية بعدما بلغت قمة أسبوع في وقت سابق من اليوم. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1231.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2895.61 دولار.