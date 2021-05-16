الإمارات رسمت خريطة طريق «أنموذجية» لتعافي صناعة السفر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد وزراء ومسؤولون في القطاع السياحي، أن دولة الإمارات نجحت خلال جائحة كوفيد-19 في رسم خريطة طريق «أنموذجية» لتعافي صناعة السفر والسياحة واحتواء آثار أسوأ أزمة في تاريخ القطاع منذ عقود طويلة، لافتين إلى أن تجربة الإمارات تشكل مثالاً يحتذى به في إدارة الأزمات وتحويلها إلى فرص للنجاح.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والمجموعة، عقب افتتاحه سوق السفر العربي، إن استئناف تنظيم أحداث ضخمة على غرار سوق السفر العربي، يسهم بلا شك في العودة الآمنة لقطاع السياحة والسفر الذي يعد مسهماً رئيساً في الاقتصادات والمجتمعات.

وأكد سموه أن الإقبال الكبير على حضور نسخة هذا العام من سوق السفر العربي هو شهادة ثقة جديدة في نجاح دبي في توفير أجواء آمنة تضمن سلامة وصحة جميع المشاركين في الحدث الأكبر من نوعه عالمياً من ناحية الحضور المباشر منذ نحو عام ونصف العام تقريباً، الأمر الذي من شأنه أن يرسخ دور دبي في تسريع وتيرة تعافي هذا القطاع الحيوي ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى العالم أجمع، وتأكيد إسهام دبي في تشكيل ملامح مستقبل السفر والسياحة في مرحلة ما بعد الجائحة.

من جهته أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنه في حين كان قطاع السياحة العالمي من أكثر القطاعات التي تأثرت بتداعيات انتشار فيروس «كورونا»، فإن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة، احتواء تداعياته على قطاع السياحة المحلي، من خلال تبني نهج مبتكر يتسم بالمرونة، ويقوم على توفير مجموعة من الحوافز، وإطلاق العديد من المبادرات، التي أسهمت في توفير فرص كثيرة سرّعت من تعافي القطاع ومؤسساته، وعززت من إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأشار معاليه خلال مشاركته في الجلسات النقاشية المقامة على هامش المعرض إلى أن تنشيط السياحة الداخلية شكل ركيزة أساسية لتحقيق التعافي الكامل لقطاع السياحة، لافتاً إلى أن حملة «أجمل شتاء العالم» نجحت في تحقيق عائدات زادت عن مليار درهم، خلال 45 يومياً فقط، معرباً عن تفاؤله بتسارع وتيرة التعافي خلال العام الجاري في ضوء مؤشرات الأداء التي سجلت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري وخاصة شهر مارس الماضي الذي سجلت خلاله فنادق الدولة زيادة بنسبة 55% في عدد النزلاء خلال شهر مارس 2021 مقابل شهر مارس 2020.

29 ألف غرفة فندقية جديدة

أوضح أن الأشهر المقبلة ستشهد انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي والذي سيشكل بدوره قوة دفع جديدة لتعزيز التعافي، لافتاً إلى أن من المؤشرات الإيجابية التي تعكس التفاؤل بآفاق التعافي كذلك استمرار ضخ الاستثمارات في القطاع السياحي حيث يوجد حالياً نحو 99 منشأة فندقية قيد الإنشاء تتضمن 29 ألف غرفة.

وأكد أن ممرات السفر الآمنة لها أهمية بالغة في قطاع السياحة خاصة وأن المسافر يبحث عن الوجهات الأكثر أماناً، متوقعاً أن يتم إضافة المزيد من الممرات الآمنة بين الإمارات وعدد من دول العالم خلال العام الجاري.

استمرار زخم التعافي في دبي

من جهته قال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري إن حرص «دبي للسياحة» على حركة التعافي وتزايُد أعداد زوار دبي في النصف الثاني من عام 2020، عكس مدى فاعلية النهج الذي اتبعته الإمارة في تجاوز التحدي غير المسبوق الذي فرضته الجائحة، وهيأت الطريق نحو مواصلة هذا الزخم في عام 2021، الذي تم استقبال أكثر من 1.26 مليون زائر دولي خلال الربع الأول منه.

وأشار إلى قيام دبي باتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم بدءاً من الوصول وحتى المغادرة، مشيراً إلى أن جهود الإمارات لإطلاق برنامج فعال للفحص والتتبع لاقت إشادة واسعة، حيث تبوأت الدولة مكانة متميزة في مصاف الدول الخمس الأولى على مستوى العالم في إطلاق برامج التطعيم.

من جهته أشاد زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، في مملكة البحرين، بالنهج الذي اتبعته حكومة دولة الإمارات لاحتواء آثار جائحة كوفيد- 19 على المساريين الصحي والاقتصادي، منوهاً باستضافة دبي لمعرض سوق السفر العربي في ومبادراتها لعودة الأحداث والفعاليات المباشرة مرة أخرى. واستعرض الزياني خلال مشاركته في الملتقى تجربة مملكة البحرين في الاستجابة المبكرة لأزمة كوفيد- 19، الأمر الذي أسهم في العودة التدريجية للتعافي للقطاع السياحي وكذلك قطاع الطيران والتي بدأت تظهر بوضوح في مؤشرات الأداء خلال الأشهر الأولى من العام 2021.