علي حسن الشيبة لـ «الاتحاد»: أداء قوي لقطاع السياحة بأبوظبي رغم الجائحة بنسب إشغال 70 %

يوسف العربي (دبي)

أكد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن القطاع حقق أداءً قوياً مقارنة بالأسواق الأخرى منذ بداية الجائحة وحتى اليوم. ولفت إلى أن نسب الإشغال الفندقي في أبوظبي تراوحت بين 65 %

و70 % على مدار العام 2020، كما تــــراوحت بين 63 %

و65 % خلال الربع الأول من العام 2021.

وقال في حوار مع «الاتحاد»: إن حملات الترويج الخارجي استمرت على الرغم من تحديات الجائحة، حيث تم الانخراط في 6 جولات تعريفية شملت أوروبا وأستراليا والصين والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أن الدائرة تخطط لزيادة متوسط إقامة الزائر في إمارة أبوظبي من 1.6 ليلة إلى ما يتراوح بين 2 و2.6 ليلة خلال العامين والمقبلين.

وأكد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، أن العام 2021 يعتبر عام التعافي بالنسبة للقطاع السياحي في أبوظبي من تداعيات جائحة كوفيد- 19، لافتاً إلى أن التركيز خلال مرحلة التعافي ينصب على إطلاق المبادرات وجذب الشركاء.

وأشار إلى أن حملات التطعيم وتخفيف القيود تدريجياً سيكون لها انعكاسات إيجابية على حركة السياحة والإشغال الفندقي في الإمارة، حيث يتمكن الزائرون من الاستمتاع بالحدائق والمتاحف والشواطئ.

خطة تسويقية

وأكد الشيبة أن دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، استمرت في تنفيذ خطط الترويج الخارجي على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث شاركت الدائرة في معظم المعارض الافتراضية العالمية خلال 2020. ولفت إلى أن مجموع الجولات الافتراضية التي شاركت فيها الدائرة خلال العام الماضي بلغ 6 جولات افتراضية شملت أوروبا وأستراليا والصين والولايات المتحدة الأميركية.

وإلى جانب ذلك، أطلقت الدائرة مبادرة StayCurious، وهي منصة إلكترونية مبتكرة للاستكشاف الافتراضي، توفر للجمهور في جميع أنحاء العالم محتوى تعليمياً وترفيهياً خلال فترة الحجر المنزلي.

وأعقب ذلك إطلاق برنامج خبراء أبوظبي، المنصة التعليمية الإلكترونية التي تقدم للمتخصصين في قطاع السفر معلومات محدثة حول أبرز الوجهات والمعالم السياحية في إمارة أبوظبي، من خلال سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية. جميع هذه المبادرات تأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لدعم قطاع السياحة على الصعيدين المحلي والدولي.

السياحة الداخلية

وأضاف أنه في ظل القيود والاشتراطات المتعلقة بالسياحة الوافدة من الخارج تم التركيز على السياحة الداخلية، حيث عملت الدائرة جنباً إلى جنب مع وزارة الاقتصاد، وتم إطلاق اكتشف أبوظبي،

وهو البرنامج الرسمي الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة، بهدف تدريب وكلاء السفر ومساعدتهم على إثراء معلوماتهم المتعلقة بالإمارة، والاطلاع على الجوانب المتنوعة لطرحها السياحي والرحلات إلى الإمارة التي تتميز بتنوعها الثقافي الفريد. ويعد برنامج «اكتشف أبوظبي» بمثابة دعوة موجهة إلى جميع أفراد المجتمع لاكتشاف سحر وجمال إمارة أبوظبي، من خلال مجموعة متنوعة من عروض الإقامة والمطاعم والترفيه وعروض التسوق في مئات المراكز التجارية حول العاصمة.

وحصلت جميع الفنادق المشاركة في حملة «اكتشف أبوظبي» على شهادة برنامج Go Safe الذي يهدف إلى الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة والنظافة العامة في جميع المنشآت الفندقية والسياحية، بما يسهم في تعزيز ثقة الزوار أكثر في أبوظبي كوجهة آمنة للسياحة والترفيه في مختلف المجالات.

وأفاد أنه تم إطلاق حملة «احتفل بالشتاء» والتي يتخللها باقة من العروض الاستثنائية على التجارب السياحية في الإمارة، وضمت الحملة عروضاً وخصومات حصرية على باقات الإقامة في الفنادق والمطاعم والوجهات الترفيهية ومتاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الإمارة طوال فترة العطلات الشتوية.

وقال: إنه خلال فصل الربيع استمرت المبادرات بإطلاق «أهلاً بالربيع»، والتي تقدم من خلالها عروضاً حصرية على الأنشطة الترفيهية للمجتمع المحلي والزائر في الفنادق والمطاعم والمقاهي المشاركة خلال الفترة الممتدة من 25 مارس ولغاية 10 أبريل.

وتتضمن الحملة عروض الإقامة في 50 فندقاً موزعة في جميع أنحاء العاصمة، ومن خلالها يمكن لجميع أفراد المجتمع المحلي والزائر الاستفادة من نصف باقات الإقامة، أي الحصول على وجبة الإفطار واختيار إما وجبة الغداء أو العشاء، لمدة لا تقل عن ليلتين في أي من الفنادق المشاركة، مع حجز الغرفة الثانية بنصف السعر، وإمكانية اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بالمجان.



صيف 2021

وقال: إن صيف 2021 يأتي بعد أن حقق قطاع السياحة أداء قوياً مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث حافظت الإمارة على نسبة إشغال فندقي يتراوح بين 65% إلى 70% على مدار العام 2020، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى.

ونوه بأن الفنادق حافظت على نسبة إشغال تتراوح بين 63% و65% خلال الربع الأول من العام 2021، وهي نسبة جيدة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة. وقال: إن السياحة الداخلية كانت إحدى أهم روافد الإشغال الفندقي في أبوظبي خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة التعافي. وأكد أن نجاح حملة التطعيم ساهمت في عودة الحياة الطبيعية تدريجياً ومن ثم تحسن أداء المنشآت السياحية، حيث بدأ الأفراد في ممارسة أنشطتهم الترفيهية.

وجهات جديدة

وقال الشيبة: إن حديقة «سي وولد» الجاري تطويرها في جزيرة ياس تعد واحدة من أكبر الحدائق المائية الترفيهية في العالم، وهي حديقة مغطاة بالكامل، وسيكون فيها تجارب مختلفة متعلقة بالثقافة البحرية وتعليم الأطفال العديد من العلوم المتعلقة بالحياة البحرية.

وأوضح أن الحديقة ستشكل إضافة مهمة للوجهات السياحية في جزيرة ياس.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق حملة تسويقية لجزيرة السعديات من خلال استضافتها للعديد من الفعاليات خلال الربع الأخير من العام 2021

أسواق مصدرة

وتوقع الشيبة أن تغير الجائحة من الوجهات المصدرة للسياحة في أبوظبي، حيث تعمل الدائرة على استقطاب السياح من دول شرق أوروبا والدول الأفريقية، فضلاً عن إضافة دول جديدة من آسيا، بخلاف الصين والهند.

وقال: إن التوقعات الحالية تشير إلى أن النمو في إجمالي عدد السياح سيكون محدوداً نظراً لظروف الجائحة، لذلك سيتم التركيز على زيادة مدة الإقامة وستكون الهدف الرئيس خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن متوسط مدة الإقامة الحالية 1.6 ليلة من المتوقع أن تزيد إلى ما يتراوح بين 2 و2.6 ليلة خلال العامين المقبلين، من خلال زيادة الوجهات والأنشطة السياحية والتعريف بالوجهات القائمة.

وتم تطوير منصات لتعريف السائح بالوجهات السياحية في الإمارة، كما تم ربط هذه الوجهات مع المنصات العالمية «تريب أدفيزور»، و«بوكينج دوت كوم» و«آير بي أند بي» لتكون أمام أكبر عدد من السائحين.

وخلال الفترة المقبلة، سيتم العمل على تكثيف هذه الوجهات وقطاع المأكولات وزيادة عدد المطاعم العالمية في أبوظبي، مع التركيز على الفعاليات الترفيهية الموسمية.