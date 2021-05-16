5.6 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية»

دبي (الاتحاد)

حققت شركة الاتحاد العقارية 5.6 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع خسارة قدرها 121.9 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي.

يعود تحقيق الأرباح إلى عوامل عدة أبرزها، التركيز على أنشطة المجموعة الرئيسية، والانخفاض الملحوظ في التكاليف، والالتزام بسداد دفعات كبيرة من قروض الشركة والتي أدت إلى انخفاض إيجابي بتكاليف التمويل.

وقال خليفة حسن الحمادي رئيس مجلس الإدارة: تمثل نتائجنا بداية مشجعة لهذا العام؛ حيث لا يزال العالم يكافح للتعافي من الأثر الاقتصادي والصحي الذي فرضه انتشار فيروس كوفيد-19، وقد سعينا في شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع إلى الاستغلال الأمثل لتدفقاتنا النقدية من خلال اتباع سياسة مرنة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية التي فرضها انتشار الجائحة.