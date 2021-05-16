جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال لـ «الاتحاد»: بدء تعافي الاقتصاد الإماراتي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: إن عام 2021 هو عام التعافي الاقتصادي الذي بدأت مؤشراته فعلاً. وأضاف في حوار مع «الاتحاد»، إنه مع انخفاض أعداد المصابين بكورونا لعدة أيام متتالية مؤخراً، نتوقع أن يعود الاقتصاد الوطني الإماراتي إلى وضعه الطبيعي ويحقق معدلات نمو قوية.

وأضاف: بدأ الاقتصاد الوطني التعافي فعلياً مع بداية هذا العام، وبدأنا نرى عودة النشاط لقطاع السياحة وقطاع التجزئة، مؤكداً أن هذه القطاعات ستشهد ارتداداً خلال الفترة المقبلة، لأنها تأثرت بشكل كبير جداً في 2020.

وقال: هناك قطاعات أخرى أيضاً بدأنا نشهد عودة لنشاط مهم فيها، وهي القطاع العقاري بأبوظبي ودبي، إضافة إلى أننا نلاحظ عودة نشاط متزايد في أسواق المال بالدولة.

وأكد الصديقي أن هناك تحسناً ملموساً في شهية المستثمرين عامة لتأسيس المزيد من الشركات وإطلاق المشاريع.

السوق الإماراتية

وفي ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة للسوق المحلية، أوضح الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال، أن الطريقة والمنهج الذي تعاملت به دولة الإمارات مع جائحة كوفيد- 19 والتي عالجت بها الآثار التي ترتبت على الجائحة، والمبادرات التي اتخذتها الدولة في 2020، أثبتت أن دولة الإمارات استطاعت أن تعزز مستويات الطمأنينة على جميع الصعد المجتمعية والصحية والاقتصادية، في فترة شهدنا فيها معاناة دول كبرى، وهو الأمر الذي بعث برسالة مهمة جداً لمجتمع الأعمال العالمي، يعزز الثقة بأن المستقبل هو في دولة الإمارات وهي مركز المال والأعمال.

وأضاف: كذلك، فإن الإمارات تملك تقييمات أفضل وأكثر جاذبية للاستثمار، مقارنة بالأسواق العالمية العقارية والمالية، بما في ذلك أسواق الدول المتطورة، الشيء الذي يزيد جاذبية الدولة للاستثمار.

ولفت الصديقي إلى أن اقتصاد دولة الإمارات مرتبط بالبترول والدولار، وقال: إن ارتفاع سعر البترول إلى 69 دولاراً يعتبر عاملاً إيجابياً جداً لاقتصاد دولة الإمارات، وهو سعر يعتبر مشجعاً جداً للمستثمرين الذين يتطلعون للسوق الإماراتية.

الاندماجات

وحول توقعاته لمزيد من الاندماجات وعمليات الاستحواذ في السوق المحلية، قال: إن الاندماجات الناجحة تكون مفيدة للشركات والاقتصاد. وأضاف: سنرى المزيد من الاندماجات خلال الفترة المقبلة. وقال: نحن ندرس خيارات متعددة، من بينها اندماجات واستحواذات.

القيمة السوقية

وحول أسباب انخفاض القيمة السوقية لشعاع كابيتال من دون مستوى القيمة الدفترية، حيث تبلغ حقوق الملكية في الشركة 2 مليار درهم، في حين تبلغ قيمتها السوقية 1.547 مليار درهم فقط، عند مستوى سعر السهم البالغ 0.61 درهم، أوضح الصديقي أن هناك الكثير من الشركات المهمة والناجحة في أسواق المال بالدولة يتم تداولها بأقل من قيمتها الدفترية.

وقال: إن الشركات لا تقيم بناء على قيمتها الدفترية عموماً عند الحديث عن تداولات سعر السهم في السوق، وإنما وفقاً لإيراداتها.

كما أوضح أن كل الشركات التي تكون قيمتها السوقية أدنى من سعرها الحقيقي ومن قيمتها الدفترية، مع الوقت سترتفع إلى مستويات مناسبة وعادلة في السعر.

وقال: نحن نتوقع نمواً كبيراً في الأرباح لمجموعة شعاع كابيتال في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف: نحن نركز على الأمور المالية للشركة وإدارتها، وليس على تحركات سعر السهم.



الصناديق الجديدة

وكشف الصديقي أن الشركة بصدد طرح صناديق جديدة للاستثمار في الأسهم، سواء في الأسواق الخارجية أو المحلية.

وكذلك صناديق للاستثمار في أدوات الدين، مبيناً أن الشركة تملك صندوقاً لأدوات الدين بقيمة مليار دولار، وهي ديون شركات ومشاريع عقارية معظمها بالدولة.

منصة عقارية

وقال: إن شركة شعاع كابيتال لديها منصة عقارية تتكون من شركات إدارة عقارات وشركات تطوير عقاري في السعودية والإمارات وبريطانيا.

مبيناً أن قيمة العقارات التي تديرها الشركة حالياً تبلغ 10 مليارات دولار. وقال: نركز على هذا القطاع لأنه لدينا خبرة كبيرة فيه، وسنواصل العمل والاستثمار في هذا القطاع.

قطاع الأصول

وأوضح أن قطاع إدارة الأصول في الشركة، هو بمثابة «جوهرة» الشركة، الذي يحقق الدخل الأكبر. والقطاع المهم هو إدارة الأصول.

وقال: إن جميع الصناديق شاركت بالدخل، مبيناً أن الدخل المتحقق بلغ نحو 50% من السوق الإماراتية و10% من السوق السعودية و40% من السوق البريطانية.