اتفاقية لتشكيل مجلس أعمال إماراتي مولدوفي

أبوظبي(الاتحاد)

وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة مولدوفا مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس أعمال مشترك بين أصحاب الأعمال الإماراتيين والمولدوفيين، وذلك بهدف ترويج وتسويق الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين، وتطوير التعاون التجاري وتفعيل الشراكة التجارية، وتشجيع اقامة الاستثمارات، وتقديم الخدمات والتسهيلات بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في دولة الإمارات وجمهورية مولدوفا.

ووقع المذكرة عبر تقنية الاتصال المرئي من جانب اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أمينها العام حميد محمد بن سالم ، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة مولدوفا رئيس الغرفة سيرجيو هاريا، بحضور السفير المفوض وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى أوكرانيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية مولدوفا سالم أحمد الكعبي، والسفير المولدوفي لدى الدولة فيكتور هاروتا.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف، إن هذا المجلس سيكتسب أهمية خاصة كونه يشكل نقطة انطلاقة لمجتمع الأعمال من الجانبين من خلال تعزيز قنوات التواصل فيما بينهم، حيث يشكل القطاع الخاص دعامة رئيسة لتوطيد أواصر الشراكات التجارية بين الجانبين. كما سيسهم بإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب رؤس الأموال لدخول واحدة من أهم أسواق دول شرق أوروبا والاستفادة من الكثير من الفرص التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات اللوجستية، والسياحة، والزراعة.

من جانبه، قال سيرجيو هاريا رئيس غرفة مولدوفا إن بلاده تسعى إلى فتح أسواق جديدة للمنتج المولدوفي في كل من أفريقيا وآسيا، مؤكداً أهمية المذكرة في بناء علاقات قوية بين أصحاب الأعمال من البلدين.