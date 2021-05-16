«الدراسات المصرفية» يعزز مهارات الموظفين ببيئات العمل

دبي(الاتحاد)

استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ندوة إلكترونية حول ضرورة تعزيز مهارات المهنيين العاملين في القطاع المالي بهدف تحسين الكفاءات في عالم ما بعد وباء كوفيد-19. ضمت الندوة مجموعة من المديرين وخبراء التعلم والتطوير من أبرز البنوك، إضافة إلى 60+ مشاركاً. وقد تم خلالها تسليط الضوء على أساليب التعلم الحديثة التي برزت نتيجة الوباء.

شملت قائمة المتحدثين محمود تيسير الدلاوي، مدير التعلم والتطوير في قسم الموارد البشرية في الأكاديمية المصرفية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي؛ وآدم وضّا، المدير الإقليمي لقدرات الموظفين في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ببنك ستاندرد تشارترد؛ وميشيل هازلتون، مدير عام شركة Anders Pink في المملكة المتحدة. كما أدار الجلسة فيبي فرانسيس، مدير قسم القيادة في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وقد اتفق المشاركون في الندوة على أن الأقسام المختلفة في أي شركة أصبحت تحتاج اليوم لمحتوى مخصص إضافة إلى المهارات والتفاعل لتسهيل عملية التعلم. كما أكّد المتحدثون ضرورة تعزيز القدرات التكيفية والمرونة، مشيرين إلى أنه خلال الفترة القادمة ستتحدد أهمية الشركات والمؤسسات من خلال قدرتها على استخدام الأدوات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوكتشين.