«الشرق الأوسط للطاقة» ينطلق غداً

دبي (وام) يفتتح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية غدا معرض الشرق الأوسط للطاقة 2021 الذي يقام افتراضيا بمشاركة نخبة من متخصصي ومحترفي قطاع الطاقة المسجلين من أكثر من 85 دولة حول العالم. وابتداء من الغد وحتى 9 يونيو المقبل يسلط المعرض الضوء في كل أسبوع على قطاع مختلف لصناعة الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل والتوزيع والطاقة الحرجة والاحتياطية واستهلاك الطاقة وإدارتها. ويتناول الأسبوع الأول من الحدث قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وأحدث الأفكار والاتجاهات والابتكارات في الصناعة مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين النظيف الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقالت كلوديا كونيتشنا مديرة معرض الشرق الأوسط للطاقة: "يؤكد حدثنا الافتراضي الأول التزامنا بدعم صناعة الطاقة العالمية حيث قمنا بتطوير منصة مواتية وملائمة لتنمية فرص الأعمال والتواصل الإيجابية خلال واحدة من أصعب الفترات التي واجهتها الصناعة .. كما تم جمع خبراء صناعة الطاقة من جميع أنحاء العالم لتقديم مجموعة من الجلسات والندوات الرفيعة المستوى طوال كل أسبوع".

وأضافت أن الخبراء يتناولون خلال الحدث موضوعات من بينها أهداف الطاقة النظيفة واعتماد الهيدروجين النظيف والطاقة الشمسية والفرص المتاحة حول طاقة الرياح فضلا عن استضافة سلسلة من المحادثات التقنية وعروض المنتجات. وتشمل مواضيع جلسات المعرض تنويع الطاقة والسباق لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة واستراتيجيات الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات وإدراك إمكانات الهيدروجين النظيف الأخضر وتسليط الضوء على زيادة إنتاج الألواح الشمسية وأحدث الابتكارات في تصميم وتركيب الوحدات الكهروضوئية.

وتعقد خلال الحدث الافتراضي للمعرض الذي يستمر أربعة أسابيع سلسلة من المحادثات التقنية وطاولات مستديرة تفاعلية وحلقات نقاش وجلسات لقيادة الفكر ومقابلات عن بعد.