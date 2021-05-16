«الشاحن الأخضر» يُسرع انتعاش السيارات الكهربائية بدبي

دبي (الاتحاد) تدعم مبادرة "الشاحن الأخضر" التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي، جهود إمارة دبي لتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة من خلال مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل والمواصلات ودعم واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

وأسهم تطوير الهيئة المستمر للمبادرة وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية وإطلاق مجموعة من المحفزات في زيادة عدد السيارات الكهربائية والهجينة في الإمارة.

ويؤكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتسخر الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لتحقيق استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021 . وقد تجاوزت دبي الهدف المحدد في الاستراتيجية قبل عامين من الموعد المحدد، حيث انخفضت الانبعاثات الكربونية في دبي بنسبة 22% في عام 2019.

وتكثف الهيئة جهودها لتحقيق التوجيه رقم (2) لعام 2020 الذي أصدره المجلس الأعلى للطاقة في دبي لزيادة أعداد السيارات الحكومية الكهربائية والهجينة. وحتى نهاية فبراير 2021 وصل عدد إجمالي المركبات الكهربائية في إمارة دبي إلى 2,473 مركبة فيما بلغ عدد المركبات الهجينة في الإمارة 6,016 مركبة، مما يجعل إجمالي المركبات الخضراء المسجلة في دبي يسجل 8,489 مركبة. كذلك بلغ عدد السيارات الحكومية الكهربائية في دبي 258 مركبة، فيما وصل عدد السيارات الحكومية الهجينة إلى 2,653 مركبة. وبلغ عدد حاملي بطاقة "الشاحن الأخضر" منذ إطلاق المبادرة عام 2015 وحتى 31 مارس من العام الجاري 3210متعامل.

وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز خدماتها الذكية المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية، طورت الهيئة مبادرة "الشاحن الأخضر" بما يضمن راحة بال المتعاملين.

وأتاحت الهيئة لمالكي السيارات الكهربائية إجراء معاملاتهم والتسجيل في مبادرة "الشاحن الأخضر"، والحصول على خدمات الشحن والفواتير وتسوية الفاتورة النهائية، من خلال تقنية التعاملات الرقمية "البلوك تشين" الموثوقة والصديقة للبيئة. وتتعاون الهيئة مع كافة الجهات لتأسيس شبكة وطنية موحدة لشحن السيارات الكهربائية بتقنية البلوك تشين تربط جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتيح الوصول إلى المعلومات عبر شبكة رقمية موحدة عالية الأمان.