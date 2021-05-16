«روتانا» تخطط لافتتاح 40 فندقاً جديداً

دبي (الاتحاد) كشفت روتانا، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2021» بدبي، عن افتتاح 40 فندقاً جديداً خلال السنوات القليلة المقبلة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا.

وقال جاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: «تفخر روتانا بكونها علامة فنادق محلية انطلقت من دولة الإمارات، وهي تتمتع بحضور قوي في الدولة، وتعزيز محفظتنا من خلال افتتاح فنادق جديدة يتيح لنا فرصة المساهمة أكثر في تطوير قطاع السياحة والضيافة في الإمارات، ونحن نسعى من خلال توسعنا إلى تلبية الطلب المتزايد والمتوقّع على الوحدات الفندقية الفاخرة، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 في أكتوبر المقبل».

وبدوره، قال مكرم الزير، نائب الرئيس في شركة روتانا لشؤون التطوير: «تدير روتانا حاليا 68 فندقا في 24 مدينة في 14 دولة، بما في ذلك 10012 غرفة فندقية في 36 فندقاً بالإمارات. كما تخطط روتانا لافتتاح 40 فندقاً جديداً خلال المرحلة القادمة، منها عشرة فنادق سوف يتم افتتاحها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتضيف إلى السوق أكثر من 3000 وحدة فندقية جديدة».

وتواصل روتانا تعزيز محفظتها في الإمارات جنباً إلى جنب مع تركيزها على التوسع في الأسواق العالمية، من أجل تلبية الطلب المتوقع على الغرف الفندقية في قطاع الضيافة في المستقبل. وينعكس ذلك في الاتّفاقية الأخيرة التي وقّعتها لإدارة فندق جديد تحت العلامة «روتانا للفنادق والمنتجعات».

ومن المتوقع أن يفتتح الفندق الجديد أبوابه في دبي خلال عام 2023 ويضم 295 غرفة فندقية فاخرة. ومن موقعها كواحدةٍ من أسرع الأسواق السياحية نمواً في العالم، تواصل المملكة العربية السعودية دورها كنقطة توسع محورية للعلامة، حيث تدير المجموعة سبعة فنادق، ولديها خمسة فنادق قيد الإنشاء والتطوير في المملكة، وسيتم افتتاح فندقين جديدين تحت علامة ريحان للفنادق والمنتجعات من روتانا من فئة الخمس نجوم في مدينة الجبيل السعودية ضمن المنطقة الشرقية وفي مدينة الباحة، حيث من المخطط أن يفتتح الفندق الجديد في مدينة الجبيل خلال الربع الأول من عام 2022، على أن يتم افتتاح المنتجع الجبلي في عام 2024.وفي ضوء التزامها بالحفاظ على زخم النمو القوي وتعزيز حضورها في مملكة البحرين، وقّعت روتانا اتفاقية افتتاح فندق جديد في المنامة تحت علامتها الفندقية «ذا ريزيدانس».

ومن المقرر افتتاح الفندق في عام 2022، ويضم 483 غرفة. كما كشفت عن خطة لافتتاح فندق جديد في البحرين أيضاً تحت علامة أرجان للشقق الفندقية والذي يضم 220 غرفة خلال عام 2023. كما تهدف خطة روتانا المرتقبة إلى تعزيز محفظتها في الجانب الأوروبي من إسطنبول، إذ من المخطط أن تفتتح فندقين جديدين في قلب المدينة عام 2022؛ هما بومونتي أرجان من روتانا وبومونتي ريزيدنس من روتانا، واللذين يضمان 650 وحدة فندقية، كما وقعّت روتانا مؤخراً اتفاقية لإدارة فندق ثالث جديد في المدينة العريقة، ويقع في قلب حي الأعمال الجديد في مدينة إسطنبول، وجارية حالياً أعمال التجديد لمبنى ومرافق الفندق، ليتم افتتاح الفندق ذي الخمس نجوم خلال الربع الثاني من عام 2022.