مؤشر سوق أبوظبي يصعد لأعلى مستوياته

يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 937 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس، محققة مكاسب بقيمة 16 مليار درهم مقارنة مع قيمتها في الجلسة السابقة البالغة 921 مليار درهم، وذلك بدعم من قطاع البنوك، وفقاً للبيانات المفصح عنها من السوق.

وارتفع المؤشر العام للسوق إلى 6428 نقطة عند الإغلاق بنسبة بلغت 3.52% متجاوزاً أعلى مستوى له مسجل قبل 16 عاماً عند مستوى 6239 نقطة مطلع مايو 2005. وكان المؤشر العام للسوق بلغ 6442 نقطة قبيل الإغلاق عند أعلى مستوى له خلال الجلسة. وجاء الارتفاع في القيمة السوقية أساساً بدعم من الارتفاع الكبير في سعر سهم بنك أبوظبي الأول الذي ارتفع اليوم بنسبة 10.15% وزادت قيمته السوقية بنحو 16.2 مليار درهم لتبلغ 175.4 مليار درهم مقارنة مع قيمة سوقية بلغت 159.2 مليار درهم في الجلسة السابقة. وأغلق سعر سهم البنك على مستوى 16.06 درهم للسهم.

وشهدت الجلسة ارتفاع مستويات السيولة الداخلة للتداولات، والتي بلغت قيمتها 1.592 مليار درهم. إلى ذلك، ارتفع أيضاً سعر السوق لسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6.35 درهم للسهم. وحظي السوق بدعم مهم من المستثمرين الأجانب من غير العرب والخليجيين الذي بلغت محصلة تداولاتهم اليوم في سوق العاصمة أبوظبي، نحو 74 مليون درهم صافي شراء.

وقال الخبير الاقتصادي جمال عجاج: إنه يتوقع أن الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية تقوم بإعادة هيكلة لتركيبة محافظها الاستثمارية في أسواق الدولة وفقاً لأوزان الشركات الترجيحية في مؤشرات الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي وغيرها.

وأوضح أن هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار أسهم البنوك في سوق أبوظبي اليوم. وفي سوق دبي المالي، سجل المؤشر العام للسوق انخفاضا بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2664.6 نقطة، بضغط من الانخفاض في أسعار أسهم شركة إعمار العقارية التي تراجعت 2.5% عند مستوى الإغلاق البالغ 3.90 درهم للسهم، كما انخفض سهم إعمار مولز بنسبة 3.51% ليغلق على مستوى 1.92 درهم للسهم. ومع ذلك، تلقى السوق دعماً مهماً من «إعمار للتطوير» التي ارتفع سهمها بنسبة 2.34% ليغلق على مستوى 3.04 درهم للسهم، وكذلك من الشركات المالية التي قلصت خسائر المؤشر العام للسوق، حيث ارتفع سهم أملاك 7.17% عند مستوى 0.254 درهم للسهم، وكذلك جي إف إتش التي ارتفع سعر سهمها 1.57% عند مستوى 0.644 درهم للسهم.