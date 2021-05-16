2500 موزّع تذاكر يستقطبون زيارات إلى إكسبو

دبي (الاتحاد) أعلن منظمو إكسبو 2020 دبي في معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2021» أن أكثر من 2500 من وكلاء السفر عبر الإنترنت ومنظّمي الرحلات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران قد وقّع على عقود ليصبحوا موزعي تذاكر معتمَدين لدى إكسبو 2020 دبي.

ويقدم موزعو التذاكر المعتَمدون المنتشرون في الأسواق الرئيسية، عبر أكثر من 100 دولة، باقات سفر ذات قيمة مضافة للزوار الدوليين لتجربة أفضل ما يقدمه إكسبو 2020 بناء على مجموعة واسعة من الميزانيات والتفضيلات، مما يدعم مهمة إكسبو في الترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد.

وقالت سوماثي راماناثان، نائب رئيس، استراتيجية السوق والمبيعات، إكسبو 2020 دبي: "تفصل إكسبو 2020 دبي أقل من خمسة أشهر عن حشد العالم للاحتفال العالمي بالإبداع البشري - احتفال يعِد الزوار من جميع الأعمار والجنسيات والاهتمامات بتجربة استثنائية - ووجود شبكة دولية قوية من موزعي التذاكر المعتمَدين هو جزء لا يتجزأ من تحقيق ذلك.. يسُرّنا أن استطعنا أن نحقق زيادة كبيرة في عدد موزعي التذاكر المعتمَدين الموقعة مع إكسبو، لأكثر من ضعف عددهم قبل بدء الجائحة الحالية. إكسبو 2020 جاهز للترحيب بالعالم، وبفضل دعم شركائنا في مجال السياحة والضيافة والسفر، سيجد زوارنا الدوليون دعما كاملا للانضمام إلينا ليكونوا جزءا من إكسبو الدولي هذا الأكثر تنوعًا في التاريخ، بينما نبني معا مستقبلا أفضل للجميع".